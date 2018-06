Nasze siatkarki w tym sezonie rozpieszczają swoich kibiców. W meczu z Rosją odniosły szóste zwycięstwo z rzędu! W zaledwie 90. minut pokonały zespół "Sbornej" 3:0 (25:21, 25:18, 25:16). Podopieczne Jacka Nawrockiego dominowały na boisku przez całe spotkanie.

/ Maciej Kulczyński / PAP

Tak jak w meczu z Japonią, Polki na początku spotkania dobrze grały blokiem. Myliły się za to w ataku. Z kolei Rosjanki dobrze spisywały się w ofensywie. To sprawiło, że w pierwszej części seta żadna z drużyn nie potrafiła wypracować sobie bezpiecznej przewagi punktowej nad rywalkami (6:8).

Dużo problemów naszym zawodniczkom sprawiały ataki Rosjanek ze środka siatki. Widząc to rozgrywająca "Sbornej" coraz częściej rozgrywała piłki do tej strefy boiska. "Biało-czerwone" próbowały zdobywać punkty posyłając w stronę rywalek mocne zagrywki, niestety przeciwniczki dobrze radziły sobie z ich przyjęciem. Siatkarki z Rosji miały za to problem z zatrzymaniem ataków naszych skrzydłowych. To właśnie akcje Grajber i Smarzek doprowadziły do remisu (16:16).



Na prowadzenie w końcówce Polki wyszły po uderzeniu z prawego skrzydła Smarzek (21:19). Później Rosjanki popełniły błąd czterech odbić, a nam udało się dwukrotnie ustawić szczelny blok. To sprawiło, że mieliśmy aż cztery piłki setowe. Udało się wykorzystać drugą z nich (25:21).

Zwycięstwo w pierwszej partii dodało naszym zawodniczkom animuszu. Widać to było na boisku, bo zagrania Polek były pewne i efektownie (8:8). Ale Rosjanki też miały swoje atuty - na skrzydle skutecznie grała Woronkowa. Polki musiały być więc cały czas skupione, by nie pozwolić rywalkom złapać dobrego rytmu gry.



Wystarczyło jednak, że na zagrywkę weszła Natalia Mędrzyk, a wynik od razu zaczął wyglądać korzystniej. Dzięki serii jej serwisów "odskoczyliśmy" od rywalek (16:11).



Z każdą akcją Rosjanki grały coraz gorzej, a dominacja Polek na boisku była coraz bardziej widoczna. Podopieczne Jacka Nawrockiego bez problemu wygrały drugą odsłonę (25:18).



Efektowna gra charakteryzowała nasz zespół również w trzecim secie. Siatkarki Nawrockiego ofiarnie pracowały w obronie i to się opłacało, bo na kontrach też były skuteczne (8:6).



Rosjanki nie miały pomysłu na to, jak przeciwstawić się dobrze dysponowanym przeciwniczkom. Trener próbował zmienić coś w grze swojego zespołu próbując zmian, ale to nie pomagało (17:11).



Przede wszystkim świetnie funkcjonował nasz blok. Polki zatrzymywały wiele ataków zawodniczek "Sbornej". Dobrze szło nam też w ofensywie. Oprócz Smarzek punktowały też Mędrzyk czy Grajber.



Polska - Rosja 3:0 (25:21, 25:18, 25:16)



Polska: Kotikowa, Ljubuszkina, Romanowa, Lazarenko, Woronkowa, Małyk, Kutukowa (libero) oraz Birjukowa,



Rosja: Pleśnierowicz, Kąkolewska, Efimienko, Smarzek, Mędrzyk, Grajber, Stenzel (libero) oraz Nowicka, Łukasik, Twardowska