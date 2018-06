Rosjanie wygrywając w Modenie z Włochami 3:0 wyświadczyli przysługę polskim siatkarzom, którzy po zwycięstwie nad Argentyną, także bez straty seta, są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów.

Aleksander Sokołow cieszący się z wygranej 3:0 / fivb /

Zajmująca siódmą pozycję Italia była i wciąż jest najgroźniejszym rywalem biało-czerwonych o miejsce w czołowej szóstce, która zagra w dniach 4-8 lipca w Lille. Po 13 z 15 serii meczów biało-czerwoni nadal są na piątej pozycji z dorobkiem 26 pkt, a zajmujący siódmą lokatę "Azzurri" tracą do nich już pięć.

Liderem z 32 pkt jest Francja, która w spotkaniu na szczycie - właśnie w Modenie - wygrała z ekipą USA 3:2.

Do końca fazy interkontynentalnej pozostały dwie kolejki. Polacy w sobotę o godz. 12.10 zagrają z Brazylią, a następnego dnia z Australią. Do Final Six zakwalifikuje się Francja jako gospodarz i pięć czołowych drużyn oprócz niej.



W LN bierze udział 16 ekip, które zostały podzielone na dwie grupy - uczestników stałych i pretendentów. Polska należy do pierwszej z nich. Stali uczestnicy mają pewny udział w kolejnej edycji niezależnie od osiągniętego wyniku. Pretendenci muszą się liczyć z ewentualnym spadkiem.



(nm)