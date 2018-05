Polscy siatkarze wygrali w Krakowie z Kanadą 3:1 (25:21, 26:24, 21:25, 25:17) w swoim trzecim meczu w Lidze Narodów. Pierwszy turniej inauguracyjnej edycji rozgrywek biało-czerwoni zakończyli z kompletem zwycięstw.

Polacy Fabian Drzyzga (L) i Jakub Kochanowski (P) oraz Stephen Timothy Maar (C) z Kanady / Jacek Bednarczyk / PAP

Polacy prowadzeni od tego roku przez trenera Belga Vitala Heynena w piątek - zgodnie z przewidywaniami - pokonali w Katowicach Koreę Południową 3:0. Miłą niespodziankę swoim kibicom sprawili dzień później, gdy także bez straty seta uporali się w Krakowie z mistrzem Europy - Rosją.







W Lidzie Narodów bierze udział 16 ekip, które zostały podzielone na dwie grupy - uczestników stałych i pretendentów. Polska należy do pierwszej z nich. Stali uczestnicy mają pewny udział w kolejnej edycji niezależnie od osiągniętego wyniku. Pretendenci muszą się liczyć z ewentualnym spadkiem.



Po rozegraniu wszystkich meczów punkty sumuje się we wspólnej tabeli. Do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 4-8 lipca w Lille, zakwalifikuje się pięć czołowych drużyn fazy interkontynentalnej. Stawkę uzupełni Francja jako gospodarz.