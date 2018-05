Rok 2018 jest rokiem Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ten piękny jubileusz naszej Ojczyzny zbiega się z Jubileuszem 90-lecia Polskiej Siatkówki.

Pod koniec zeszłego roku Biuro Programu Niepodległa - agendy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Związek Piłki Siatkowej zawarły porozumienie mające na celu właściwe dla rangi jubileuszu uhonorowanie Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Jednym z największych kapitałów Polskiej Siatkówki są Kibice. Przed wielu laty, to właśnie podczas widowisk siatkarskich tworzył się piękny zwyczaj przybierania przez publiczność barw narodowych. Zaczynało się skromnie - od szalików w biało-czerwonych kolorach. Potem były koszulki, malowanie twarzy, aż po różnego rodzaju innego typu atrybuty, jak na przykład rycerskie zbroje, skrzydła husarii, czy fantazyjne biało-czerwone nakrycia głowy. Teraz normą stało się, iż nie tylko siatkarska widownia przybiera narodowe barwy. To widok powszechny podczas widowisk sportowych w Polsce. To okoliczność, która już wiele razy natchnęła naszych sportowców do walki o najwyższe cele i inspirowała ich sukcesy. Jednym z pięknych dowodów zjednoczenia wielkiej narodowej wspólnoty jest nieodległe wydarzenie sportowe z 21 września 2014. Tego wieczoru polscy siatkarze przy absolutnie szczelnie wypełnionych, entuzjastycznych i przede wszystkim biało-czerwonych trybunach oraz ponad 50-tysięcznej publiczności przed katowickim Spodkiem zdobyli mistrzostwo świata.

W roku Stulecia Odzyskania Niepodległości pragniemy skorzystać z naszych biało-czerwonych emocji. Tradycją podczas widowisk siatkarskich jest tak zwana "kartoniada" towarzysząca odśpiewaniu a capella Mazurka Dąbrowskiego. Tym razem na białe i czerwone karty naniesiony został logotyp Niepodległej. Na rewersie kart umieszczony został tekst niezwykle popularnej piosenki wojskowej "Przybyli ułani pod okienko". Utwór wybrali sami kibice głosując w konkursie na profilu Facebookowym Polskiej Siatkówki. Oprawie muzycznej meczów Ligi Narodów w Polsce towarzyszyć będą inne, znane utwory patriotyczne nawiązujące do historii naszego kraju.

Siatkarze reprezentacji wzięli także udział w specjalnym spocie, gdzie opowiadają, jak ważne jest dla nich reprezentowanie barw narodowych, jak ważny jest moment wspólnego śpiewania hymnu narodowego.

W roku 2018 GRAMY Z NIEPODLEGŁĄ W SERCU #Najlepsi Kibice na świecie.