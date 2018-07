​Po czterech kolejnych sezonach w Rajdowych Mistrzostwach Świata Rajd Polski powraca do Mistrzostw Europy. 75. edycja polskiego klasyka będzie również rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Zawodnicy wystartują 21 września z centrum Mikołajek. Przez trzy dni będą mieli do pokonania około 215 kilometrów. W tegorocznej edycji będą zmiany i nowości - zapowiedzieli w czwartek organizatorzy.

Rajd wystartuje 21 września w centrum Mikołajek i potrwa w sumie 3 dni. Zaplanowano rozegranie 15 odcinków specjalnych o długości około 215 kilometrów.

Pierwszego dnia rajdu kibice będą mogli podziwiać załogi podczas odcinka kwalifikacyjnego, którego wyniki decydują o kolejności startu. Rajdówki pojawia się również na odcinku testowym. Jego trasa - identyczna jak odcinka kwalifikacyjnego - jest zupełnie nowa. W godzinach popołudniowych, po uroczystym starcie w centrum Mikołajek pierwszy widowiskowy oes na torze z dwoma równocześnie rywalizującymi samochodami.

Trasę w tym roku zaplanowaliśmy tak, aby kibice mogli zobaczyć możliwie dużo odcinków specjalnych. Nowością jest próba Mikołajki Max o długości ponad 9 kilometrów, która rozpoczyna się na drogach w okolicy stolicy Mazur, a kończy na torze. Nigdy wcześniej nie przeprowadzaliśmy takiego oesu w Rajdzie Polski. Kibicom będzie dzięki temu łatwiej zobaczyć rywalizujące załogi na trasie oesu i zdążyć do serwisu, aby podziwiać prace mechaników. Chcemy również zmienić koncepcję wyznaczania stref kibica i sposób zabezpieczania trasy aby w przedostatni weekend września nie wystąpiły problemy związane z bezpieczeństwem kibiców - zapowiada Krzysztof Maciejewski, dyrektor 75. Rajdu Polski.

W drugi i trzeci dzień rajdu rywalizacja będzie przebiegała na trasach 14 odcinków specjalnych. W sobotę załogi czekają 4 dwukrotnie przejeżdżane próby sportowe o długości ponad 110 kilometrów. W niedzielę zawodnicy będą mieli jeszcze do pokonania sześć odcinków - to 3 próby przejeżdżane dwukrotnie - o długości prawie 100 kilometrów. Zwycięzcy 75. Rajdu Polski pojawią się na mecie w centrum Mikołajek o godzinie 18:00.

Rajd Polski powraca do Mistrzostw Europy po czterech kolejnych sezonach w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Zmiana statusu rajdu sprawiła, że organizatorzy musieli dostosować koncepcję zawodów do wymogów obowiązujących w Mistrzostwach Europy. Zmiany zaszły także na kluczowych dla rajdu stanowiskach. Wykorzystujemy naturalnie dorobek i doświadczenia zdobyte podczas rund mistrzostw świata oraz inwestycje poczynione w ostatnich latach. Dzięki temu rajdowe zespoły będą miały do swojej dyspozycji sukcesywnie rozbudowywany park serwisowy z utwardzoną nawierzchnią. Jako odcinki specjalne wybraliśmy sprawdzone drogi, których nawierzchnia jest na tyle dobrej jakości, że nie ulegała degradacji podczas przejazdów samochodów klasy WRC - powiedział Jarosław Noworól, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 75. Rajdu Polski.

(ak)