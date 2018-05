52. Rajd Dolnośląski Hotel Zieleniec, który w tym roku stanowi drugą rundę RSMP oraz trzecią rundę Motul HRSMP, startuje już jutro. Po niezwykle emocjonującym Rajdzie Świdnickim-Krause, w czołówce klasyfikacji generalnej oraz 2WD ponownie możemy być świadkami zaciętej walki o zwycięstwo. Śledźcie relacje naszych dziennikarzy w specjalnym raporcie i na naszym profilu na Twiterze wpisując #rajdRMF.

Filip Nivette i Kamile Heller podczas 51. Rajdu Dolnośląskiego / Maciej Kulczyński / PAP

Do grona faworytów w tym roku trzeba zaliczyć załogę Grzyb/Hundla, którzy przewodzą w klasyfikacji sezonu RSMP. Bój o podium stoczą także Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk, Zbigniew Gabryś i Artur Natkaniec oraz Jakub Brzeziński i Kamil Kozdroń. Z aut klasy R5 skorzystają także załogi Kasperczyk/Syty (Fiesta), Kołun/Pleskot (Fiesta), Byśkiniewicz/Wisławski (i20) oraz Poloński/Sitek (Fiesta). Do Fiesty Proto ponownie zasiądą Filip Nivette i Kamil Heller.



W tym roku organizatorzy przygotowali jedenaście odcinków specjalnych. Łącznie to 119,19 km.

Pierwszego dnia rajdu, w sobotę (19 maja) zawodnicy mają do pokonania sześć prób sportowych, a drugiego (20 maja) pięć odcinków specjalnych.

W sobotę załogi zmierzą się z oesami Lądek Zdrój (12,40 km), Opolnica (9,30 km) oraz Duszniki Arena-A (11,15 km). Na niedzielę przygotowano oesy Duszniki Arena-B (12,12 km), Rogówek (8,30 km) oraz Zloty Stok (12,65 km).

Zwycięzcę poznamy około godziny 14:00.



Program 52. Rajdu Dolnośląskiego-Hotel Zieleniec



Sobota, 19 maja 2018



07:00 - 11:00 - Odcinek Testowy - Duszniki Arena

12:30 - Start Rajdu - Duszniki - Zdrój, Rynek

13:55 - OS1 Lądek -Zdrój

14:40 - OS2 Opolnica

15:05 - komasacja - Kłodzko, Rynek

16:00 - OS3 Duszniki Arena

16:50 - Serwis - Zieleniec

18:55 - OS4 Lądek -Zdrój

19:40 - OS5 Opolnica

20:05 - komasacja - Kłodzko, Rynek

21:00 - OS6 Duszniki Arena

21:35 - Serwis - Zieleniec



Niedziela, 20 maja 2018



08:05 - OS7 Duszniki Arena

09:30 - OS8 Rogówek

11:05 - Serwis - Zieleniec

11:55 - OS9 Duszniki Arena

13:20 - OS10 Rogówek

13:50 - OS11 Złoty Stok

15:45 - Meta Rajdu - Duszniki - Zdrój, Rynek