“Wrócę na górskie wspinaczki w Pakistanie, ale już nie na Nanga Parbat!” - stwierdziła, opuszczając szpital w Islamabadzie, Elisabeth Revol, francuska alpinistka uratowana przez polskich himalaistów po ataku szczytowym. Francuzka podziękowała za akcję ratunkową m.in. Polakom i pakistańskiej armii. Revol wylądowała w Genewie, a wieczorem ma dotrzeć do szpitala w Sallanches.

Ogólny stan zdrowia oceniono u niej jako dobry. Będzie teraz leczona w miejscowości Sallanches, gdzie znajduje się specjalistyczna klinika. Tamtejsi lekarze mają ocenić, czy konieczna będzie amputacja odmrożonych kończyn.



Jak podkreślają francuskie media, w szpitalu w Islamabadzie brakowało odpowiednich leków i z tego powodu leczenie rozpoczęto z 24-godzinnym opóźnieniem.



We Francji himalaistką zajmie się doktor Frederic Champly. Na konferencji prasowej w Sallanches podkreślił, że celem jest uniknięcie amputacji, a pacjentka pozostanie w szpitalu około ośmiu dni.





Revol - według relacji członków Pakistańskiego Klubu Alpejskiego - opuszczając szpital wyraziła wdzięczność za akcję ratunkową polskim himalaistom, pakistańskiej armii oraz właśnie pakistańskiej organizacji alpinistów i lokalnym władzom.

Polska akcja ratunkowa na Nanga Parbat

Elisabeth Revol została uratowana przez Adama Bieleckiego i Denisa Urubko (asekurowali ich Jarosław Botor i Piotr Tomala) w nocy z soboty na niedzielę. Kobieta została odnaleziona na wysokości ok. 6000 metrów. Całemu zespołowi ratowniczemu udało się sprowadzić Revol w bezpieczne miejsce.