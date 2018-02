Wiatr rozdaje karty na K2: we wtorek zmusił do powrotu do bazy Marcina Kaczkana, Denisa Urubkę i Dariusza Załuskiego. Jedynie Maciej Bedrejczuk zdecydował się spędzić noc w obozie pierwszym - takie informacje przekazał Krzysztof Wielicki, kierownik narodowej zimowej wyprawy na K2 (8611 m). To jedyny niezdobyty dotąd zimą ośmiotysięcznik.

REKLAMA