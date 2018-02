Kamil Stoch został w Pjongczangu mistrzem olimpijskim w skokach narciarskich. O tym, że odniesie sukces na dużym obiekcie przekonany był jego przyjaciel z drużyny Stefan Hula. "Byłem spokojny o Kamila" – podkreślił.

Kamil Stoch / PAP/Grzegorz Momot /

Na takich obiektach radzi sobie wyjątkowo dobrze. Są niemal idealne niego. Jest wielka radość, mamy złoty medal. To był niesamowity dzień - dodał.

Zaczął się on jednak całkiem zwyczajnie. Pospaliśmy, a potem poszliśmy trochę się porozciągać. To był normalny dzień. Jak każdy inny - powiedział Hula.



Stoch został zaledwie trzecim skoczkiem w historii, który triumfował na dwóch kolejnych igrzyskach. Poprzednimi byli Norweg Birger Ruud (1932 i 1936) oraz Fin Matti Nykaenen (1984 i 1988). O 3,4 pkt wyprzedził triumfatora z normalnej skoczni Niemca Andreasa Wellingera oraz o 10,4 pkt Norwega Roberta Johanssona.



To jest piękne i niesamowite, że mój przyjaciel osiąga takie sukcesy - powiedział Hula.



Natomiast mający najlepszy sezon w karierze 31-letni zawodnik w sobotę zajął 15. miejsce.



Na dużej skoczni brakowało u mnie jednak tych bardzo dobrych skoków. Były one w porządku, ale bez takiego błysku. Brakowało trochę metrów. Dla mnie to i tak najlepsze igrzyska w karierze i z tego się cieszę. Wiem też, że mam rezerwy i to jest ważne - ocenił Hula.



Rywalizację w Korei Południowej skoczkowie zakończą w poniedziałek konkursem drużynowym. Polacy to aktualni drużynowi mistrzowie świata. Po złoto sięgnęli w ubiegłym roku w Lahti.