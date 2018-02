Ester Ledecka, która wczoraj niespodziewanie zdobyła w Pjongczangu złoty medal olimpijski w supergigancie, jechała na nartach używanych wcześniej przez Amerykankę Mikaelę Shiffrin. Tajemnicę już po zawodach ujawnił trener Czeszki Tomas Bank.





Ester Ledecka / GUILLAUME HORCAJUELO / PAP/EPA

Przez ostatnie półtora roku Ester czasami jeździła na używanych nartach Shiffrin. Testy, jakie przeprowadziliśmy w sobotę tuż przed zawodami wykazały, że teraz są także najszybsze. Dlatego zdecydowano, że zostaną użyte w Pjongczangu - powiedział Bank podczas spotkania w Domu Czeskim, gdzie fani świętowali triumf swojej rodaczki.

Zwycięstwo Ledeckiej było ogromnym zaskoczeniem, tym bardziej że Czeszka jest bardziej znana jako snowboardzistka niż narciarka.





​Ester Ledecka tworzy historię sportu. Czeszka sensacyjną triumfatorką supergiganta 22-letnia Czeszka Ester Ledecka kojarzona jest głównie ze snowboardem. Jednak jazda na jednej desce to dla niej zbyt mało. Startuje też w narciarstwie alpejskim. A teraz zaskoczyła wszystkich i samą siebie zdobywając olimpijskie złoto w supergigancie. To prawdziwa sensacja w Pjongczangu. czytaj więcej

Po sobotnim triumfie w supergigancie zawodniczka ze swoich trzyosobowym sztabem szkoleniowym sukces świętowała w... KFC. Tam właśnie, w pobliżu trasy snowboardowej, gdzie w czwartek będzie rywalizowała w kwalifikacjach do równoległego slalomu giganta, spotkali ją reporterzy.



Pytana o to, jak ocenia swój start na nartach przyznała, że nadal nie może uwierzyć w to, co się stało. Spokojnie, niezauważona przez innych gości lokalu, zjadła lunch i dopiero gdy wychodząc z KFC założyła na szyję złoty medal olimpijski, została rozpoznana i nagrodzona przez gości brawami.

(mpw)