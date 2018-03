​W Pjongczangu zgasł znicz 12. zimowych igrzysk paraolimpijskich. Ekipa biało-czerwonych wróci do kraju z jednym brązowym medalem. Zdobył go alpejczyk ścigający się na monoski Igor Sikorski w slalomie gigancie. To 45. trofeum w historii tej imprezy dla Polski.

