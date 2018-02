Kamil Stoch, Stefan Hula, Maciej Kot i Dawid Kubacki wystąpią w kwalifikacjach olimpijskiego konkursu na dużej skoczni w Pjongczangu. W składzie, podobnie jak w pierwszych zawodach, nie ma Piotra Żyły, który sam poinformował o tym dziennikarzy.

Piotr Żyła / PAP/Grzegorz Momot /

Żyła powiedział przedstawicielom mediów, że trener Stefan Horngacher przekazał mu swoją decyzję po drugiej serii czwartkowych treningów.

Na pewno jest mi trochę smutno i żal, ale taki jest sport i trzeba się z tym pogodzić. Nie mam pretensji do nikogo, nawet do siebie. Robiłem swoje, a prawda jest taka, że problemy pojawiły się już gdzieś wcześniej w sezonie. Było za dużo kombinowania, a jak jeszcze dojdzie stres, to trudno z tego wyjść - przyznał Żyła.



31-letni zawodnik, jak na razie, wyraźnie odstaje od reszty kolegów z reprezentacji w Pjongczangu. W czwartek uzyskał 120,5, 122 i 121 m, co dało mu 32., 29. i 26. miejsce. We wcześniejszych dniach również radził sobie najsłabiej spośród biało-czerwonych.



W czwartek najlepiej wypadł Stoch. Podwójny mistrz olimpijski z Soczi w pierwszej serii zajął drugą pozycję, a w kolejnej pierwszą i zaliczył najdłuższy skok dnia - 139,5 m. Z udziału w trzeciej zrezygnował. Trzy razy w czołowej "10" znalazł się też Kubacki, który był piąty, siódmy i trzeci.



Początek piątkowych kwalifikacji zaplanowano na godz. 13.30 polskiego czasu, poprzedzi je seria próbna. Walka o medale odbędzie się dzień później.