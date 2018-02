W Pjongczangu odbywa się pierwszy indywidualny konkurs skoków z udziałem Kamila Stocha, Macieja Kota, Stefana Huli i Dawida Kubackiego. Skoczkowie przylecieli do Korei Południowej w wielkiej formie.

Na treningach wszyscy prezentowali się bardzo dobrze, a Stoch z pięciu oddanych skoków (trzech treningowych, w serii próbnej i kwalifikacjach) czterokrotnie plasował się w najlepszej trójce.

Te skoki wciąż nie są najlepszymi, jakie mogę oddawać. Przede wszystkim mogę poprawić wyczucie czasu odbicia, pozycję najazdową i kilka innych elementów. I tak jednak czerpię dużo radości z tego, że tu jestem, z dobrej formy i że mogę robić to, co lubię - mówił dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi.

W kwalifikacjach Stoch był drugi, Kubacki - trzeci, Hula - dziewiąty, a Kot - jedenasty. Wygrał Niemiec Andreas Wellinger.

W serii próbnej Hula drugi, Stoch trzeci, Kubacki czwarty

Stefan Hula uzyskał 109 m i był drugi w serii próbnej przed olimpijskim konkursem w skokach narciarskich w Pjongczangu. Kamil Stoch osiągnął 102,5 m i był trzeci. Pierwsze miejsce zajął Norweg Robert Johansson lądując na 106. metrze.



Na czwartej pozycji uplasował się Dawid Kubacki - 104 m.



Wicelider Pucharu Świata Niemiec Richard Freitag był ósmy - 100,5 m. Czwarty z Polaków Maciej Kot zajął 23. miejsce - 95 m.



Pierwsza seria konkursowa rozpocznie się o godz. 13.35.

Ojciec Kamila Stocha: Będę kibicował w domu

Kamil powiedział, że nie musi bronić medali, bo jemu nikt ich nie zabierze. Nie jest na pozycji defensywnej, że musi ich kurczowo pilnować - tak o obronie olimpijskiego złota mówił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM Bronisław Stoch . Ojciec zawodnika przyznał, że będzie kibicował swojemu synowi w domu: "Niektóre media chciały się wcisnąć w zakątek naszego przeżywania, ale nigdy na to nie szliśmy. Nie lubimy szopki. Nie wszystko jest na sprzedaż, są pewne reakcje, jest swobodna atmosfera, która pozwala nam na to, na co pozwala aura prywatna. Pod własnym dachem człowiek zawsze może się swobodnie zachować" - mówił Bronisław Stoch.



Początek konkursu na skoczni normalnej o godz. 13:35 czasu polskiego.