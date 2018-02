Polscy skoczkowie byli blisko drugiego miejsca w drużynowym konkursie igrzysk w Pjongczangu, ale ostatecznie musieli się zadowolić trzecią pozycją. Niewystarczająca okazała się bowiem odległość Kamila Stocha. "Kamil jest tylko człowiekiem" - podkreślił trener Stefan Horngacher.

Przed ostatnią grupą Polska była druga, ale mając zaledwie 0,6 pkt przewagi nad Niemcami. W pojedynku mistrzów olimpijskich Stoch uzyskał 134,5 m, tyle samo chwilę wcześniej osiągnął Wellinger. Niemiec otrzymał wyższe noty za styl i dzięki temu wprowadził swój zespół na drugie miejsce.