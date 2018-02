Kim Jo Dzong, siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, w otoczeniu wyższych rangą urzędników północnokoreańskich, przyleciała do Korei Południowej prywatnym odrzutowcem. wylądowała na międzynarodowym lotnisku w Inczhon pod Seulem. Wśród zaproszonych na piątkową ceremonię otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich do Pjongczangu jest również Kim Dzong Nam, 90-letni przewodniczący prezydium północnokoreańskiego parlamentu.

Kim Jo Dzong, siostra przywódcy Korei Północnej / PAP/EPA/YONHAP / PAP/EPA

28-letnia Kim Jo Dzong, która pełni wysoką funkcję w aparacie propagandy, jest pierwszą osobą z rządzących Koreą Północną klanu Kimów, która odwiedza Południe. Kim Dzong Nam jest najstarszym urzędnikiem północnokoreańskim, który przybył do Korei Południowej - informuje agencja Reutera.



W związku z zimowymi igrzyskami doszło do przełomowego, pierwszego od dwóch lat oficjalnego spotkania przedstawicieli obu Korei. W czasie uroczystości inauguracji igrzysk sportowcy obu państw mają wystąpić pod wspólną flagą.



W sobotę prezydent Korei Południowej Mun Dze In spotka się z członkami północnokoreańskiej delegacji olimpijskiej, w tym z siostrą północnokoreańskiego dyktatora.



Oba państwa koreańskie są formalnie w stanie wojny. Trwający w latach 1950-1953 konflikt zbrojny zakończył się tylko rozejmem.



(ug)