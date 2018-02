20-letni Fabian Bösch reprezentuje na igrzyskach olimpijskich w Pjongczang Szwajcarię. Pojechał do Korei z nadzieją na zdobycie medalu w narciarstwie dowolnym, w konkurencji slopestyle. Jedno jest pewne - już zdobył serca internatów.

Internauci chwalą go za pomysłowość i niesamowite poczucie humoru. Przygotowując się do startu w zawodach znajduje czas na zabawę. Jego żarty rejestrują koledzy, a filmiki umieszczają na Facebooku i Instagramie. Sami zobaczcie, co potrafi!

Już w niedzielę 18 lutego Fabian Bösch zawalczy na stoku nie o kliki internatów, ale o medal. Trzymamy kciuki!

