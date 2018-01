Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła nominacje do Oscarów 2018 roku. Wśród nich w kategorii pełnometrażowego filmu animowanego jest polsko-brytyjski "Twój Vincent". "Kształt wody" w reżyserii Guillermo del Toro to film fantasy, który zebrał najwięcej nominacji do nagrody Akademii Filmowej – aż 13. Dramat z czasów II wojny światowej "Dunkierka" zgromadził na swoim koncie 8 nominacji, z kolei "Trzy bilbordy" – 7. Nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej zostaną przyznane w tym roku po raz 90. Jubileuszowa ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 4 marca.

Wideo youtube

"Twój Vincent" jest jednym z pięciu filmów nominowanych od Oscara 2018 w kategorii filmu pełnometrażowego filmu animowanego. Na statuetkę w tej kategorii mają szanse także filmy "Coco" Lee Unkricha i Adriana Moliny, "Fernando" Carlosa Saldanhy, "The Breadwinner" Nory Twomey oraz "Dzieciak rządzi" Toma McGratha.

"Twój Vincent" to pierwszy w historii film pełnometrażowy stworzony w pełni techniką malarską. Najpierw nakręcono do niego zdjęcia z udziałem aktorów, następnie wyświetlano na płótnie pojedyncze kadry, które klatka po klatce odmalowywało grono artystów, by stworzyć ujęcie.

Do nakręcenia filmu wykorzystano 65 tys. obrazów, namalowanych specjalnie przez 125 malarzy z 20 krajów - 65 z Polski, 60 z zagranicy - którzy zostali wybrani na podstawie 5 tys. nadesłanych do twórców zgłoszeń.

Film współtworzyli malarze 15 różnych narodowości. Nigdy nie siedzieli razem w jednym pomieszczeniu. Artyści pracowali w Grecji, Wrocławiu i Gdańsku. Łącznie zużyli 3 tys. litrów farby.

Stworzone płótna połączono, dzięki czemu film jest ożywioną, sfabularyzowaną prezentacją malarstwa van Gogha.

Wydarzenia przedstawione w "Twoim Vincencie" dzieją się rok po śmierci artysty. Ich główną osią jest list Vincenta do brata, Theo van Gogha, który nigdy nie został wysłany. Zadaniem syna listonosza zaprzyjaźnionego z Vincentem, jest dostarczenie go bratu malarza. Vincent i Theo - "dwa serca, jeden umysł" - byli połączeni szczególnie bliską więzią. Theo fundował Vincentowi nie tylko płótna i farby, ale przede wszystkim podsycał jego wiarę w siebie. Był też jego pierwszym, najważniejszym czytelnikiem - odbiorcą pisanych codziennie listów, także o naturze samego siebie i znaczeniu malarstwa.

Wideo youtube

Hugh Welchman, jeden z reżyserów filmu, wyprodukował wcześniej inny film nagrodzony przez Amerykańską Akademię Filmową. W 2006 roku filmowcy docenili krótkometrażową animację "Piotruś i Wilk" w reż. Suzie Templeton. Inicjatorka powstania obrazu - współreżyserka Dorota Kobiela - jest zaangażowana nie tylko w film, ale też w malarstwo. Film to próba połączenia tego wszystkiego, czym interesowała się do tej pory.

Zdaniem Kobieli takiego filmu nie dałoby się stworzyć o innym malarzu. Ma szeroką gamę tematów, pokazuje życie, twórczość van Gogha. Jest bardzo intymny: są tam rzeczy malarza, jego przyjaciele, pokój, buty. Są to elementy układanki, które składają się na całe uniwersum jego życia. Nie widzę innych malarzy, o których można by nakręcić pełen metraż - powiedziała.

Wśród twórców filmu znaleźli się także kostiumografka Dorota Roqueplo odpowiedzialna za stroje z 1890 roku, kompozytor Clint Mansell oraz debiutujący Robert Gulaczyk, który wcielił się w filmowego Vincenta. Współautorem scenariusza do filmu jest Jacek Dehnel.

RECENZJĘ FILMU "Twój Vincent" przeczytacie na blogu naszego dziennikarza Macieja Nycza >>>>

Pozostałe nominacje:



Szansę na Oscara za najlepszy film ma dziewięć produkcji: "Czwarta władza" (The Post) Stevena Spielberga, "Dunkierka" Christophera Nolana, "Kształt wody" Guillermo del Toro, "Lady Bird" Grety Gerwig, "Tamte dni, tamte noce" (Call Me By Your Name) Luki Guadagnino, "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" Martina McDonagha, "Uciekaj!" (Get Out) Jordana Peelego, "Czas mroku" Joego Wrighta oraz "Nić widmo" Paula Thomasa Andersona.

Del Toro, Nolan, Peele, Gerwig oraz Anderson powalczą także o statuetki za najlepszą reżyserię.

Wśród nominowanych aktorek pierwszoplanowych znalazły się Sally Hawkins ("Kształt wody"), Frances McDormand, ("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"), Margot Robbie ("Jestem najlepsza"), Saoirse Ronan ("Lady Bird") i Meryl Streep ("Czwarta władza"), a wśród aktorów pierwszoplanowych Timothy Chalamet ("Tamte dni, tamte noce"), Daniel Day-Lewis ("Nić widmo"), Gary Oldman ("Czas mroku"), Danzel Washington ("Roman J. Israel, Esq") i Daniel Kaluuya ("Uciekaj!").

Wśród drugoplanowych kreacji członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej dostrzegli aktorow Willema Defoe ("Florida Project"), Richarda Jenkinsa ("Kształt wody"), Christophera Plummera ("Wszystkie pieniądze świata", reż. Ridley Scott), Sama Rockwella ("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri") i Woody'ego Harrelsona ("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"), oraz aktorki: Mary J. Blige ("Mudbound", reż. Dee Res), Hong Chau ("Pomniejszenie", reż. Alexander Payne), Allison Janney ("Jestem najlepsza"/"I, Tonya", reż. Craig Gillespie), Laurie Metcalf ("Lady Bird"), Octavia Spencer ("Kształt wody") i Leslie Manville ("Nić widmo").

Na statuetki za najlepszy scenariusz oryginalny szanse mają Guillermo del Toro i Vanessa Taylor ("Kształt wody") i Kumail Nanjiani i Emily V. Gordon ("I tak Cię kocham"), oraz reżyserzy "Lady Bird", "Trzech billboardów..." i "Uciekaj!", z kolei zaś za scenariusz adaptowany Scott Frank i James Mangold ("Logan", reż. James Mangold), James Ivory ("Tamte dni, tamte noce"), Scott Neustadter i Michael H. Weber ("The Disaster Artist", reż. James Franco), Aaron Sorkin ("Gra o wszystko"/"Molly's Game", reż. Aaron Sorkin) oraz Virgil Williams i Dee Rees ("Mudbound").

Najwięcej statuetek może powędrować kolejno do twórców "Kształtu wody" (13), "Dunkierki" (8), "Trzech billboardów..." (7) i "Czasu mroku" (6).

O Oscary powalczą także filmy nieanglojęzyczne, w tym "Niemiłość" Andrieja Zwiagincewa (Chile), "The Square" Rubena Ostlunda (Szwecja), "Fantastyczna kobieta" Sebastiana Lelio (Chile), "Dusza i ciało" Ildiko Enyedi (Węgry) oraz "The Insult" Ziada Doueiriego (Liban).

Nominowane zostały także pełnometrażowy dokumenty "Abacus" Steve'a Jamesa, "Faces Places" Agnès Vardy, JR, "Ikar" Bryana Fogela, "Ostatni w Aleppo" Firasa Fayyada i "Strong Island" Yance'a Forda.

Na nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w pozostałych kategoriach mają szanse także m.in. autorzy filmów "Blade Runner 2049", "Baby Driver", "Piękna i Bestia" oraz "Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi".





Drugi etap głosowania zostanie przeprowadzony w dniach 20-27 lutego. Wtedy członkowie Akademii będą decydować, które filmy powinny otrzymać statuetki. Zwycięzców poznamy 4 marca. Gala już kolejny raz odbędzie się w Dolby Theatre.

Artykuł jest w trakcje aktualizacji. Wkrótce więcej informacji