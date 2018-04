Już dziś wieczorem po raz 11. wystartuje w Krakowie Międzynarodowy Festiwal Kina niezależnego Netia Off Camera. Mocne kino z całego świata i kilkuset gości. Netia OFF CAMERA zawiera w sobie bogatą ofertę atrakcji, serwującą miłośnikom kina szereg propozycji, spośród których każdy może znaleźć dla siebie coś ciekawego. Oto 11 wydarzeń, które polecają organizatorzy.

Anna Trzebiatowski, dyrektor artystyczny festiwalu Jacek Skóra, RMF FM



1. Uroczyste otwarcie z filmem "Śmierć Stalina" - to przepełniona żartami i rewelacyjnymi dialogami produkcja wyreżyserowana przez Armando Innaucciego. Film rozbawi niejednego sceptyka do łez i podsyci apetyt na kolejne festiwalowe tytuły

2. AlVeRnia Planet - to miejsce, które ma zadatki, aby w przyszłości stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych centrów rozrywki. W ramach 11.Netia Off Camera odbędzie się specjalny pokaz filmu "Fit and Starts" w reżyserii Laury Terruso z festiwalowej sekcji "AMERYKAŃSCY NIEZALEŻNI". Uczestników czeka również zwiedzanie wnętrz, które przenoszą każdego na plan thrillera science fiction.

3. Miasteczko Filmowe z Olivierem Janiakiem - to obowiązkowe miejsce dla kinomanów spragnionych atrakcji. Dwa razy dziennie (o godz. 12:00 i 16:00) Olivier Janiak będzie prowadził otwarte dla wszystkich rozmowy z festiwalowymi gośćmi. Znajdziecie tam również warsztaty filmowe, konkursy filmowe, dzięki którym m.in. będzie można wygrać bilety na festiwalowe seanse.

4. Filmowy #SEXED.PL - to wyjątkowe wydarzenie zainspirowane kampanią edukacyjną #SEXSED.PL, której inicjatorką jest Anja Rubik. Jego głównym celem jest edukacja w kwestii szeroko pojętej seksualności. Wizytówką przeglądu będzie pokaz filmu pt. "120 uderzeń serca" w reżyserii Robina Campillo, który trzy lata wcześniej, dzięki "Eastern Boys", zdobył Krakowską Nagrodę Filmową w Konkursie Głównym "Wytyczanie drogi". Francuski reżyser zabiera widza do Francji (do początku lat 90.), gdzie epidemia AIDS rozprzestrzeniała się w zatrważającym tempie, przy równoczesnym niemym przyzwoleniu władz i koncernów farmaceutycznym. Pokaz filmu będzie równocześnie okazją do spotkania Anji Rubik, która zapowie seans.

5. Kino na świeżym powietrzu - to propozycja dla tych, którym tradycyjne sale kinowe zdążyły się już znudzić. Do wyboru: Kino nad Wisłą, Kino na Placu Szczepańskim, Kino na Barce Dachowanie (czyli jedyne w swoim rodzaju projekcie filmów na dachach trzech krakowskich miejscach: hotelu Rubinstein, Herbewo - Zieleone Tarasy oraz kinie Panorama w Międzynarodowym Centrum Kultury.

6. Specjalny pokaz "Powiększenia" - w ramach tegorocznej sekcji "Zawód: Artysta" już 30 kwietnia publiczność zobaczy na wielkim ekranie film Michelangelo Antonioniego z 1966 roku, z Davidem Hemmingsem i Vanessą Redgrave w rolach głównych. Projekcja będzie szansą do uświadomienia sobie, jak wiele trudności niesie za sobą zawód fotografa oraz z jakimi problemami mierzą się wirtuozi tego medium.

7. Pro Industry - krakowskich uczestników czekają również wydarzenia branżowe. Podczas festiwalu dowiemy się m.in. jak osiągnąć oscarowy sukces. Okazją do zgłębienia tajników realizacji pełnometrażowej animacji "Twój Vincent" będzie spotkanie z udziałem producentów. Off Camera Pro Industry odbędzie się między 30 kwietnia a 2 maja.

8. Premiera "Prawdziwej historii" Romana Polańskiego - krakowscy kinomani będą mogli jako pierwsi w Polsce zobaczyć w towarzystwie reżysera jego najnowszy film. Laureat Oscara i autor takich hitów jak "Dziecko Rosemary" czy "Pianista" przeniósł na wielki ekran bestsellerową powieść Delphine de Vigan. W jej główne postaci wcieliły się: Emmanuelle Seigner i Eva Green. "Prawdziwa historia" to thriller psychologiczny opowiadający o rozwijającej się podejrzanej przyjaźni między sławną pisarką, a tajemniczą fanką skrywającą swoje prawdziwe, mroczne oblicze. Film zostanie wyświetlony 2 maja w kinie Kijów.Centrum.

9. Rola kobiet w polskich serialach, czyli serce Canal+ SerialCon - na miłośników seriali czeka coś specjalnego. Canal+SerialCon to nie tylko nocne maratony serialowe. To również okazja do śledzenia rozmaitych dyskusji prowadzonych wokół seriali. Nie zabraknie rozmów z aktorami, producentami i scenarzystami. O rolach pisanych dla kobiet w polskich serialach dyskutować będą: Małgorzata Kożuchowska, Magdalena Popławska, Magdalena Boczarska i Marta Ścisłowicz. Spotkanie poprowadzi Alicja Myśliwiec

10. Jeremy Gara i Off Scena - dla fanów muzyki, którzy relaks znajdują w mocniejszych brzmieniach, proponujemy program poświęcony darmowym koncertom. Na krakowskiej scenie pojawi się m.in. perkusista jednego z najpopularniejszych i najbardziej znanych zespołów na świecie, Arcade Fire - Jeremy Gara. Artysta wystąpi z solowym elektronicznym projektem. Będzie to okazja do chwilowej ucieczki od codziennych trosk i zmartwień. I chociaż przyjemności się skończą, wrażenia i wspomnienia pozostaną na zawsze.

11. Konkurs Główny "Wytyczanie drogi" - międzynarodowy konkurs o Krakowską Nagrodę Filmową to jedna z najważniejszych atrakcji festiwalu. Publiczność zobaczy debiuty oraz drugie filmy twórców z całego świata. Po raz pierwszy w historii 11.Netia OFF CAMERA w konkursie znalazły się dwa polskie tytuły.

Więcej informacji o programie 11.Netia OFF CAMERA znajdziecie na www.offcamera.pl