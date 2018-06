"Meksykanie pokazali bardzo dobry futbol, byli bardzo agresywni. Wiedzieliśmy, że tak będzie, ale nie umieliśmy znaleźć miejsca na boisku. (…) W kolejnych meczach musimy pokazać inną twarz" - tak sensacyjną porażkę reprezentacji Niemiec w pojedynku z Meksykiem na rosyjskim mundialu skomentował Miroslav Klose - najskuteczniejszy piłkarz w historii mistrzostw świata, a obecnie członek sztabu szkoleniowego obrońców tytułu. Ocenił również, że daleko mogą w Rosji zajść biało-czerwoni: "Polski zespół jest bardzo dobry".

Niemieccy piłkarze na czele z Thomasem Muellerem po sensacyjnej porażce z Meksykiem / Felipe Trueba / PAP/EPA

Było ciężko, naprawdę ciężko. Meksykanie pokazali bardzo dobry futbol, byli bardzo agresywni. Wiedzieliśmy, że tak będzie, ale nie umieliśmy znaleźć miejsca na boisku. Graliśmy trochę za wolno do przodu. I w "szesnastce" mieliśmy za mało zawodników. Teraz będziemy to wszystko analizować. Mamy kilka dni, aby omówić błędy. W kolejnych meczach musimy pokazać inną twarz - podkreślił Klose w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

My wiemy, co umiemy. Tylko gdy się mecz zaczyna, trzeba to też pokazać. Wszystko można mówić, ale później należy to jeszcze udowodnić - dodał.

Za nami jest pierwszy mecz. Wtedy się do końca nie wie, na czym się stoi. Czy Meksykanie nas zaskoczyli? Wiedzieliśmy, co potrafią, ale ciężko jest reagować, jeżeli się samemu dobrze nie gra. Jak powiedziałem: musimy zmienić twarz. Częściej mieć piłkę. Musimy też szukać dróg bez piłki do pola karnego. Dzisiaj za rzadko to robiliśmy - podsumował.

Mundial 2018. Grupa F: Terminarz i wyniki Data Godzina Drużyny Miejsce Wynik 17 czerwca 17:00 Niemcy - Meksyk Moskwa 0:1 18 czerwca 14:00 Szwecja - Korea Południowa Niżny Nowogrod - 23 czerwca 17:00 Korea Południowa – Meksyk Rostów - 23 czerwca 20:00 Niemcy - Szwecja Soczi - 27 czerwca 16:00 Korea Południowa - Niemcy Kazań - 27 czerwca 16:00 Meksyk – Szwecja Jekaterynburg -

Piłkarze reprezentacji Polski podczas spaceru ulicami Soczi / Bartłomiej Zborowski / PAP

Pytany o szanse biało-czerwonych w rosyjskim mundialu, Klose stwierdził, że polscy kibice mają prawo "mieć oczekiwania".

Polski zespół jest bardzo dobry. Będziemy wiedzieć więcej we wtorek. Pierwszy mecz, jak widzieliśmy dzisiaj w Moskwie, jest bardzo ciężki, ale myślę, że Polacy mogą daleko zajść na mundialu - ocenił.

Właśnie we wtorek, na moskiewskim stadionie Spartaka podopieczni Adama Nawałki rozpoczną mundialowe zmagania: na otwarcie zmierzą się z Senegalczykami. Pięć dni później w Kazaniu powalczą z Kolumbią, a na koniec fazy grupowej - 28 czerwca w Wołgogradzie - zagrają z Japonią.

Mundial 2018. Grupa H: Terminarz i wyniki Data Godzina Drużyny Miejsce Wynik 19 czerwca 14:00 Kolumbia – Japonia Sarańsk - 19 czerwca 17:00 Polska – Senegal Moskwa - 24 czerwca 17:00 Japonia – Senegal Jekaterynburg - 24 czerwca 20:00 Polska – Kolumbia Kazań - 28 czerwca 16:00 Japonia – Polska Wołgograd - 28 czerwca 16:00 Senegal – Kolumbia Samara -

