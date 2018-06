​Polscy piłkarze w sobotę nie będą trenować ani udzielać się medialnie. Jak poinformował w piątek wieczorem rzecznik reprezentacji i PZPN Jakub Kwiatkowski, dostali od selekcjonera wolne.

Adam Nawałka i piłkarze reprezentacji Polski / Bartłomiej Zborowski / PAP

Jutro zawodnicy dostają od selekcjonera wolne. W związku z tym nie ma treningu na boisku ani konferencji prasowej. Do zajęć piłkarskich wracamy w niedzielę - napisał na Twitterze Kwiatkowski.

Jak dowiedziała się PAP, trener Adam Nawałka zdecydował, że piłkarze muszą odpocząć. Przed obiadem mają w planach trening alternatywny, ale jego rodzaj i miejsce mają stanowić niespodziankę.



Biało-czerwoni w upalnym Soczi przebywają od środy. Z powodu wysokich temperatur i dużej wilgotności powietrza zdarzyło się, że zmieniali godziny treningów, które im bliżej inaugurującego mundial w ich wykonaniu spotkania z Senegalem miały być lżejsze.



Zgodnie z wcześniejszym planem, w niedzielę Polacy powinni ćwiczyć przed południem. 24 godziny później odlecą czarterowym samolotem z Soczi do Moskwy, gdzie w poniedziałek po południu piłkarze zapoznają się z murawą stadionu Spartaka. We wtorek o godz. 16 czasu polskiego rozegrają pierwszy mecz w mistrzostwach świata w Rosji.



Terminy kolejnych grupowych pojedynków Polaków to 24 czerwca z Kolumbią w Kazaniu i 28 czerwca z Japonią w Wołgogradzie.

(ph)