Sztab polskiej kadry piłkarskiej nie podjął jeszcze decyzji, czy leczący uraz barku Kamil Glik poleci do Moskwy na wtorkowy mecz mistrzostw świata z Senegalem. "Są postępy, ale nie ma przełomu" - poinformował na konferencji prasowej szef banku informacji reprezentacji Polski Hubert Małowiejski.

Kamil Glik podczas treningu kadry w Soczi / Bartłomiej Zborowski / PAP

Glik nabawił się urazu barku w ostatnich dniach zgrupowania polskiej kadry w Arłamowie, w czasie treningu. Jego wyjazd do Rosji długo stał pod znakiem zapytania. Ostatecznie, po specjalistycznych badaniach i konsultacjach przeprowadzonych we francuskiej Nicei, w przeddzień wylotu kadry do Soczi ogłoszono, że obrońca na mundial pojedzie.

Lekarz kadry Jacek Jaroszewski zastrzegał wówczas, że zawodnik ma być do dyspozycji sztabu dopiero w trzecim meczu grupowym: przeciwko Japonii.

Na piątkowej konferencji prasowej najnowszych informacji nt. stanu zdrowia Glika udzielił szef banku informacji polskiej kadry Hubert Małowiejski.

Nie zapadła jeszcze decyzja, czy Kamil z nami poleci (do Moskwy). Dalej pracuje, żeby wrócić do pełnej sprawności. Są postępy, ale nie ma przełomu - podał.

Zapowiedział, że defensor weźmie udział w piątkowym treningu z formacją obronną.

Z kolei Rafał Kurzawa wyjdzie na trening i będzie robił to, co pozostali - dodał Małowiejski.

Pomocnik Górnika Zabrze doznał urazu stawu skokowego w przeddzień meczu towarzyskiego z Litwą (4:0). Z tego powodu w pierwszych dniach pobytu w Soczi nie trenował z zespołem.

Swój pierwszy mecz rosyjskich mistrzostw świata - z Senegalem - biało-czerwoni rozegrają 19 czerwca w Moskwie. Pięć dni później w Kazaniu zmierzą się z Kolumbią, a 28 czerwca zagrają w Wołgogradzie z Japonią.

Mundial 2018. Grupa H: Terminarz i wyniki Data Godzina Drużyny Miejsce Wynik 19 czerwca 14:00 Kolumbia – Japonia Sarańsk - 19 czerwca 17:00 Polska – Senegal Moskwa - 24 czerwca 17:00 Japonia – Senegal Jekaterynburg - 24 czerwca 20:00 Polska – Kolumbia Kazań - 28 czerwca 16:00 Japonia – Polska Wołgograd - 28 czerwca 16:00 Senegal – Kolumbia Samara -

