W Rostowie nad Donem trwa mecz 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata między Belgią i Japonią. Wygrany tego pojedynku w ćwierćfinale zmierzy się z reprezentacją Brazylii, która pokonała Meksyk 2:0.

Wyjściowe składy



Belgia: 1-Thibaut Courtois - 2-Toby Alderweireld, 4-Vincent Kompany, 5-Jan Vertonghen - 15-Thomas Meunier, 7-Kevin De Bruyne, 6-Axel Witsel, 11-Yannick Carrasco - 14-Dries Mertens, 9-Romelu Lukaku, 10-Eden Hazard.



Japonia: 1-Eiji Kawashima - 19-Hiroki Sakai, 22-Maya Yoshida, 3-Gen Shoji, 5-Yuto Nagatomo - 8-Genki Haraguchi, 17-Makoto Hasebe, 10-Shinji Kagawa, 7-Gaku Shibasaki, 14-Takashi Inui - 15-Yuya Osako.



Belgowie efektownie zaprezentowali się w grupie G, w której pokonali Panamę 3:0, Tunezję 5:2 i Anglię 1:0. Zdobyli dotychczas najwięcej bramek ze wszystkich uczestników rosyjskiego mundialu.

Zależy mi na dużej liczbie goli naszej drużyny. Jest w kraju taka akcja, że jeśli Belgia strzeli co najmniej 15 bramek w całym turnieju, sklep odda klientom pieniądze za zakupiony telewizor. Wielu moich przyjaciół ma nadzieję, że będą mogli skorzystać z tej promocji, chciałbym ich uszczęśliwić - mówił z uśmiechem napastnik Napoli Dries Mertens.

W poprzednich mistrzostwach świata - w Brazylii w 2014 roku - Belgowie dotarli do ćwierćfinału. Na tej fazie zakończyli też występ w Euro 2016, niespodziewanie przegrywając z Walią 1:3. Już wtedy oczekiwano więcej po "Czerwonych Diabłach", które mają teraz jeszcze większe ambicje.

Jesteśmy pewni siebie i będziemy chcieli to pokazać w każdym meczu. Ale jeśli przegramy z lepszym przeciwnikiem, trzeba będzie to zaakceptować - powiedział bramkarz Thibaut Courtois.

Wydaje się, że Japonia owym "lepszym przeciwnikiem" nie jest. Podopieczni selekcjonera Akiry Nishino ledwo awansowali z "polskiej" grupy H, w której zajęli miejsce przed Senegalem tylko dzięki mniejszej liczbie punktów fair play za żółte i czerwone kartki.

Na "Niebieskich Samurajów" spadła fala krytyki za to, jak zaprezentowała się w ostatnich minutach meczu z Polską, wygranego przez biało-czerwonych 1:0. Japończycy znali wynik toczonego równocześnie spotkania Kolumbia - Senegal (1:0) i wiedzieli, że jeśli takie rezultaty na obu stadionach się utrzymają, to oni zajmą drugie miejsce. Dlatego w ogóle nie kwapili się do gry, wymieniali tylko piłkę na własnej połowie. Polacy, którzy odnieśli pierwsze zwycięstwo na mundialu w Rosji, też ich nie atakowali.

Strzelec bramki w meczu z Senegalem (2:2) Takashi Inui zapowiedział, że w spotkaniu Belgią jego zespół zaprezentuje dynamiczny styl.

Chcemy grać podaniami i zdominować grę. Strategia Belgów opiera się na trzech obrońcach i dwóch defensywnych pomocnikach oraz wysuniętych do przodu skrzydłach. Dlatego powinniśmy znaleźć wolną przestrzeń gdzieś za plecami skrzydłowych rywali - analizował.

"Czerwone Diabły" też mają swój pomysł na pokonanie rywala, jednak nie dzielą się nim tak otwarcie.

Znamy Japonię, bo graliśmy z nią w listopadzie w meczu towarzyskim. Wprawdzie teraz ma innego trenera, ale nadal jest bardzo dobrze zorganizowana i świetna technicznie - ocenił hiszpański selekcjoner Belgów Roberto Martinez.

Zwycięzca tej pary powalczy w piątek w ćwierćfinale z Brazylią.