Reprezentacja Polski jest już w Soczi! Polacy przylecieli do nadmorskiego kurortu w środę po południu. Zameldowali się w hotelu i udali się na wieczorny trening. O tym jak zostali przywitani, kto jeszcze narzeka na urazy i jak wyglądał wieczorny trening - w naszej relacji.

Reprezentacja Polski nie miała zbyt wiele czasu na odpoczynek po podróży do Soczi. Piłkarze od razu przeszli do przygotowywania się do pierwszego meczu na mundialu - z Senegalem. Spotkanie zostanie rozegrane 19 czerwca.



