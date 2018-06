Na nieco ponad dobę przed towarzyskim spotkaniem z Chile przedstawiciele reprezentacji Polski spotkali się z mediami. Trener Adam Nawałka odniósł się do sprawy kontuzji Kamila Glika. Na konferencji pojawił się Marcin Kamiński, zawodnik, który prawdopodobnie będzie grał na pozycji Kamila Glika, jeśli ten nie wyleczy się do rozpoczęcia mistrzostw świata. "Muszę pokazać, że miejsce w kadrze mi się należy" - podkreślił Kamiński.

Piłkarze reprezentacji Polski podczas treningu w Arłamowie / PAP/Darek Delmanowicz / PAP

Podczas konferencji trener Adam Nawałka odniósł się do sprawy kontuzji Kamila Glika. Kamil Glik ma bardzo poważny uraz, jego występ jest po dużym znakiem zapytania. Jego uraz z pewnością spowodował zaburzenie naszych przygotowań, ale jesteśmy przygotowani na to, że Kamila nie będzie. Mamy przygotowany inny wariant gry. Jednocześnie szkoleniowiec podkreślił, że wierzy, że przez zmiany drużyna nie straci na wartości, wyraził także nadzieję, że osoba, która dostanie szansę zagrania na jego pozycji, w pełni ją wykorzysta.



Nawałka poinformował również, że pięć minut przed rozpoczęciem konferencji rozmawiał z lekarzem Kamila Glika, ale wciąż nie otrzymał wyników badań zawodnika.



Na konferencji pojawił się Marcin Kamiński, który miałby ewentualnie zastąpić kontuzjowanego obrońcę.



Dla mnie to coś ekscytującego - mówił o występnie w meczu w Poznaniu zawodnik, który niegdyś grał w Lechu Poznań. To, co przeżyłem w Poznaniu było wspaniale, ale odchodzi na bok. Muszę pokazać, że miejsce w kadrze mi się należy - powiedział obrońca.



Pytany o swój stan zdrowia Kuba Błaszczykowski odpowiedział: Skupiamy się na meczu z Chile. Jestem po ciężkim okresie, który kosztował mnie sporo wysiłku nie tylko fizycznego, ale i psychicznego (...) Jeżeli nie byłbym gotowy, to nie znalazłbym się w 23-osobowej kadrze - stwierdził.



Nie zabrakło również wypowiedzi odnoszących się do poziomu prezentowanego przez piątkowego rywala Polski, Chile.



Chile to ciekawy i atrakcyjny przeciwnik. Liczymy na to, że mecz będzie się rozgrywał w dobrym tempie - podkreślił Nawałka. Trenowaliśmy ciężko w Arłamowie, ale najważniejsza jest nasza dyspozycja na mistrzostwach świata - dodał.

