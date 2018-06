Dzisiaj w klinice we Francji Kamil Glik ma mieć wykonany m.in.: rezonans magnetyczny barku. Lekarza, do którego udał się obrońca, wskazał jego klub - AS Monaco. Jest to jeden z najlepszych fachowców na świecie. Ostateczna decyzja o tym, czy Glik pojedzie na mundial na pewno dziś nie zapadnie - powiedział rzecznik reprezentacji Jakub Kwiatkowski.

