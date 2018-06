Zastosowanie systemu wideoweryfikacji VAR podczas Piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji może doprowadzić do zwiększonej liczby czerwonych kartek - twierdzą naukowcy z Uniwersytetu w Leuven w Belgii. Na łamach czasopisma "Journal of the Psychonomic Society, Cognitive Research: Principles and Implications" publikują wyniki badań wskazujących na to, że pod wpływem VAR sędziowie mogą mieć problem z oceną, na ile faul jest wynikiem błędu, a na ile świadomego, celowego działania. Po zobaczeniu powtórek arbitrzy mogą częściej niż zwykle oceniać faule jako celowe i... chętniej sięgać po kartonik.

Zdj. ilustracyjne / Armin Weigel /PAP/DPA

