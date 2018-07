Adam Nawałka żegna się z reprezentacją Polski po nieudanym występie naszych piłkarzy na mundialu. Będzie pełnił funkcję selekcjonera do 30 lipca. Decyzję ogłosił na konferencji prasowej na PGE Narodowym w Warszawie.

Adam Nawałka w czasie swojej kadencji sprawił, że kibice najpierw zaczęli w reprezentację wierzyć, a po prawie czterech tłustych latach znów zwątpili. Po Euro 2016 był bohaterem, a po nieudanym mundialu spadła na niego fala krytyki.



Mundial w Rosji miał być dopełnieniem jego pracy z kadrą narodową. Ostatnie lata były bowiem pasmem sukcesów Nawałki. W 2014 roku wygrana w eliminacjach mistrzostw Europy z Niemcami 2:0 w Warszawie, w następnym awans, w 2016 ćwierćfinał turnieju we Francji, a ponad rok później kwalifikacja do mundialu w Rosji.





Ankieta Adam Nawałka żegna się z reprezentacją Polski. Jak oceniasz tę decyzję? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Adam Nawałka żegna się z reprezentacją Polski. Jak oceniasz tę decyzję? Bardzo dobra decyzja! Całkowicie zawiódł na mundialu 14% To dobra decyzja. Nawałka był dobrym selekcjonerem, dał nam wiele radości, ale już czas na zmiany 24% To zła decyzja. Nawałka wie najlepiej, co zawiodło w czasie mundialu i powinien dostać szansę naprawienia tego, co się zepsuło 33% Fatalnie! Jeden nieudany turniej nie powinien przekreślać pracy Nawałki i jego osiągnięć! To polowanie na czarownice 29%

głosów: 714

To pierwszy szkoleniowiec w historii, który wprowadził polski zespół do mistrzostw Europy i świata, a jednocześnie do dwóch kolejnych wielkich piłkarskich imprez (awanse do MŚ 2006 i Euro 2008 były dziełem dwóch trenerów - Pawła Janasa oraz Leo Beenhakkera).







(mch)