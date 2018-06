Zwierzęta typujące wynik meczów podczas wielkich imprez sportowych to już właściwie tradycja. Dlatego i w czasie mundialu w Rosji tego elementu nie może zabraknąć! W głosowaniu wygrała słonica Citta, która na ostatniej prostej wygrała z pingwinami. To nie pierwszy raz, kiedy mieszkanka krakowskiego ZOO będzie typować wyniki meczów. Mogliście ją już poznać przy okazji EURO 2012. To wspólna akcja miasta Krakowa i radia RMF FM.

Słonica 'Citta' /Marek Balawajder /RMF FM

