Po dwóch zwycięstwach z rzędu, Meksykowi wystarczy remis ze Szwecją, by awansować do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. W drugim środowym (27 czerwca) meczu grupy F broniący tytułu Niemcy zagrają z Koreą Południową.

Wyjściowe składy



Meksyk: 13-Guillermo Ochoa – 3-Carlos Salcedo, 21-Edson Alvarez, 15-Hector Moreno, 23-Jesus Gallardo - 16-Hector Herrera, 18-Andres Guardado - 7-Miguel Layun, 11-Carlos Vela, 22-Hirving Lozano - 14-Javier Hernandez.



Szwecja: 1-Robin Olsen - 2-Mikael Lustig, 3-Victor Lindeloef, 4-Andreas Granqvist, 6-Ludwig Augustinsson – 17-Viktor Claesson, 7-Sebastian Larsson, 8-Albin Ekdal, 10-Emil Forsberg - 9-Marcus Berg, 20-Ola Toivonen.

Media w Meksyku dotychczas nie chwaliły zbytnio selekcjonera Juana Carlosa Osorio, a to za sprawą na przykład jego częstych eksperymentów ze składem i - jak podkreślają - nieprzekonujących metod pracy. Ale to się zmienia, bowiem co może być lepszym wykładnikiem fachowości szkoleniowca od wygranej z aktualnym mistrzem globu Niemcami i poradzenia sobie z nieobliczalną Koreą.

Jesteśmy gotowi wygrać wszystkie trzy spotkania grupowe. To właśnie chcemy zrobić - stwierdził wyróżniający się zawodnik meksykańskiej drużyny bramkarz Guillermo Ochoa. W dwóch poprzednich występach obronił aż 14 strzałów.

Meksykanie praktycznie mają zapewniony siódmy występ w fazie pucharowej mundialu. Ale od 1994 roku nie zdołali awansować do ćwierćfinału. Ostatni raz w "ósemce" byli w 1986 roku jako gospodarz turnieju.

Aby Meksyk nie wyszedł z grupy w Rosji, potrzebny byłby kataklizm, czyli porażka ze Skandynawami i wygrana Niemców z Koreańczykami. Wówczas trzy zespoły miałyby po trzy punkty i liczyłyby się bramki strzelone i punkty fair play, ale w piłce nożnej wszystko jest możliwe.

Kibice bardzo liczą na Javiera Hernandeza, który zdobył już - jako jedyny Meksykanin w historii - 50 goli w kadrze; wpisywał się na listę strzelców w trzech edycjach MŚ, ale akurat w tym osiągnięciu nie jest pierwszy.

Szwedzi są w trudniejszej sytuacji. Zaczęli turniej od wygranej z Koreą 1:0, potem prowadzili do przerwy z Niemcami. W drugiej części rywale wyrównali, a zwycięskiego gola Toni Kroos strzelił w 95. minucie. Napastnik "Trzech Koron" Marcus Berg przyznał, że to niepowodzenie negatywnie wpłynęło na zespół, ale też jest pełen optymizmu.

Postaramy się jednak podnieść po tej porażce. Dalej wszystko mamy w swoich rękach i to jest coś, z czego jesteśmy zadowoleni. Mam przekonanie, że rywalom ciężko będzie nas powstrzymać. Nasz zespół awansuje - przekonywał Berg. Z kolei obrońca Pontus Jansson dodał: Nie denerwujemy się, przed nami wspaniałe zadanie do wykonania.

Szwedzi nie pokonali od 60 lat żadnego rywala z Północnej lub Centralnej Ameryki. Podczas MŚ w 1958 roku, kiedy we własnym kraju zostali wicemistrzami, wygrali właśnie z Meksykiem 3:0. Na rosyjskich boiskach wejdą do "16" nawet jeśli nie wygrają ostatniego spotkania, ale muszą przynajmniej zremisować i liczyć na zwycięstwo Koreańczyków nad Niemcami.