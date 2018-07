W Moskwie na stadionie Spartaka trwa ostatni mecz 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata między Kolumbią i Anglią. Zwycięzca tego pojedynku w ćwierćfinale zmierzy się z reprezentacją Szwecji.

Wyjściowe składy



Kolumbia: 1-David Ospina - 4-Santiago Arias, 23-Davinson Sanchez, 13-Yerry Mina, 17-Johan Mojica - 11-Juan Cuadrado, 5-Wilmar Barrios, 6-Carlos Sanchez, 16-Jefferson Lerma, 20-Juan Fernando Quintero - 9-Radamel Falcao.



Anglia: 1-Jordan Pickford - 2-Kyle Walker, 5-John Stones, 6-Harry Maguire - 12-Kieran Trippier, 7-Jesse Lingard, 8-Jordan Henderson, 20-Dele Alli, 18-Ashley Young - 10-Raheem Sterling, 9-Harry Kane.

Pierwszą szansę na zdobycie bramki mieli Anglicy w 5. minucie gry. Z rzutu wolnego dość zaskakujący strzał oddał Ashley Young, ale jego uderzenie wypiąstkował David Ospina.





Kolumbia gra bez największej gwiazdy

Anglicy trafili do uznawanej za jedną ze słabszych w turnieju grupy G i już po dwóch meczach byli pewni dalszego udziału na mundialu. Najpierw podopieczni Garetha Southgate’a pokonali Tunezję 2:1, a następnie rozgromili debiutującą na mundialu Panamę 6:1.

W ostatnim spotkaniu grupowym ulegli najlepszej w tej stawce Belgii 0:1, ale oba zespoły wystąpiły w mocno zmienionych składach. W angielskiej ekipie nie zagrał m.in. lider klasyfikacji strzelców mundialu Harry Kane (pięć goli).

Piłkarze Southgate'a zdają sobie sprawę, że we wtorek czeka ich trudne zadanie.

Kiedy patrzy się na reprezentację Kolumbii, widzi się wielu świetnych piłkarzy. Wyróżniają się Radamel Falcao, James Rodriguez, Juan Cuadrado, ale nawet w defensywie mają bardzo dobrych graczy. Na przykład Davinsona Sancheza (z angielskiego Tottenhamu), który jest fantastycznym środkowym obrońcą. Będziemy o nich dużo wiedzieć, ale skupiamy się na sobie i na tym, co my możemy zrobić. I jeżeli to zrobimy, z pewnością będziemy w stanie zaszkodzić im na boisku" - powiedział pomocnik reprezentacji Anglii Jordan Henderson.

Kolumbia do ostatniej kolejki walczyła o awans z "polskiej" grupy H - ostatecznie zasłużenie zajęła w niej pierwsze miejsce. Na inaugurację swoich występów podopieczni Jose Pekermana ulegli Japonii 1:2, jednak to spotkanie trudno uznać za miarodajne, skoro Kolumbijczycy już od trzeciej minuty musieli grać w dziesiątkę (po czerwonej kartce dla Carlosa Sancheza). Na dodatek po chwili stracili bramkę z rzutu karnego.

Swoją klasę "Los Cafeteros" udowodnili w meczu z Polską, gdy zwyciężyli w Kazaniu 3:0, będąc drużyną zdecydowanie lepszą od biało-czerwonych. "Kolumbia nas zdeklasowała, przegraliśmy umiejętnościami" - przyznał wówczas Kamil Grosicki.

Na koniec Kolumbijczycy pokonali Senegal 1:0 i zakończyli fazę grupową z dorobkiem sześciu punktów.

Musimy być bardzo skoncentrowani, żeby wywalczyć miejsce w następnej rundzie i kontynuować występy w mistrzostwach świata. Anglia to świetnie pracujący zespół. Jej zawodnicy mają ofensywną moc i najlepszego strzelca w turnieju, ale my także posiadamy mocne strony i mamy zespół, który jest w stanie zmierzyć się z każdym rywalem - przyznał Carlos Sanchez.

Tematem numer jeden przed starciem z Anglią jest stan zdrowia Jamesa Rodrigueza. Król strzelców poprzednich mistrzostw świata już przed tegorocznym mundialem miał problemy z kontuzją. Zagrał dość krótko z Japonią, cały mecz z Polską (miał udział przy dwóch golach) i kiedy wydawało się, że wszystko jest w porządku, w meczu z Senegalem musiał opuścić boisko w 31. minucie.

Jak się okazało, uraz nie jest szczególnie groźny (krwiak na łydce), ale stawia pod dużym znakiem zapytania występ piłkarza Bayernu Monachium we wtorkowym spotkaniu.

Wielkim atutem Kolumbijczyków na mundialu w Rosji są ich kibice, bardzo liczni, widoczni w wielu miastach - kolorowi, głośni i bardzo przyjaźnie nastawieni. Podczas meczu z Polską piłkarze Pekermana mieli taki doping, że mogli czuć się jak w domu.

Kolumbia nigdy w przeszłości nie wygrała z Anglią (dwie porażki i remis). Oba zespoły zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od trzynastu lat. W maju 2005 roku w towarzyskim spotkaniu Anglicy zwyciężyli 3:2, a wszystkie bramki zdobył dla nich słynny Michael Owen. Z kolei na mundialu obie drużyny zagrały ze sobą w 1998 roku we Francji - wówczas również górą była Anglia (2:0 w fazie grupowej).

Stawka najbliższego spotkania jest bardzo duża. Dla Kolumbijczyków ćwierćfinał mistrzostw świata w 2014 roku był największym sukcesem w historii. Anglicy po raz ostatni dotarli do 1/4 finału w 2006 roku.

Wtorkowy mecz będzie ostatnim rozegranym na stadionie Spartaka podczas tegorocznego mundialu. Prawie 45-tysięczny obiekt nie będzie się dobrze kojarzył polskim kibicom. W swoim pierwszym spotkaniu w grupie H biało-czerwoni przegrali tutaj 19 czerwca z Senegalem 1:2, co miało duży wpływ na ich szybkie pożegnanie z turniejem.