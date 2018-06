Senegal i Kolumbia w bezpośrednim meczu powalczą o awans do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Na pewno w turnieju pozostanie jeden z tych zespołów, a być może obydwa, ale warunkiem jest porażka Japonii z Polską w drugim czwartkowym spotkaniu grupy H.

Senegal: 16-Khadim N'Diaye - 21-Lamine Gassama, 6-Salif Sane, 3-Kalidou Koulibaly, 12-Youssouf Sabaly - 18-Ismaila Sarr, 8-Cheikhou Kouyate, 5-Idrissa Gueye - 20-Keita Balde, 19-Mbaye Niang, 10-Sadio Mane.



Kolumbia: 1-David Ospina - 4-Santiago Arias, 23-Davinson Sanchez, 13-Yerry Mina, 17-Johan Mojica - 11-Juan Cuadrado, 15-Mateus Uribe, 20-Juan Fernando Quintero, 6-Carlos Sanchez, 10-James Rodriguez - 9-Radamel Falcao.



Po dwóch kolejkach na czele tabeli są Japonia i Senegal - po 4 punkty (bramki 4-3), a za nimi Kolumbia - 3 (4-2) i Polska - 0 (1-5). Biało-czerwoni nie mają już szans na grę w fazie pucharowej i ewentualną potyczkę z Anglią lub Belgią.

Mecz Senegalczyków z Kolumbijczykami odbędzie się o godz. 20 w Samarze. O tej samej porze w Wołgogradzie Polacy rywalizować będą z Japończykami.

Zespół z Afryki znajdzie się w najlepszej "16" nawet w przypadku porażki, ale wówczas Japonia musiałaby przegrać z Polakami; liczyłby się bilans goli. Kolumbii awans dałby co najmniej remis, jednak konieczne byłoby zwycięstwo biało-czerwonych nad Azjatami.

Obie reprezentacje - i Senegalu, i Kolumbii - w swych najlepszych występach w MŚ docierały do ćwierćfinałów, odpowiednio w 2002 i 2014 roku. Na boiskach Rosji na razie walczą o promocję do "16". Nawet zakładając, że awansują kosztem Japonii, to o ćwierćfinał zmierzą się w poniedziałek i wtorek z Anglią albo Belgią, a to mogą okazać się przeszkody nie do pokonania.

Do tej pory Senegal i Kolumbia zagrały ze sobą tylko raz, a miało to miejsce cztery lata temu przed brazylijskim mundialem. Sparing w Buenos Aires zakończył się remisem 2:2. Powtórka tego wyniku mogłaby zostać przyjęta z zadowoleniem w obu krajach, lecz wiele zależy od drugiej potyczki.

Wiemy jak trudny mecz nas czeka, ale postaramy się od pierwszej minuty realizować swój plan. W mistrzostwach świata każdy może wygrać z każdym, wszyscy mają mocne zespoły - podkreślił kolumbijski obrońca Yerry Mina.

Musimy zagrać na wysokim poziomie, aby pokonać twardy senegalski zespół. Ciągle musimy się poprawiać, gdyż jesteśmy ambitni i mamy nadzieję, że pozostaniemy w turnieju - stwierdził selekcjoner Jose Peckerman. Z kolei skrzydłowy Juan Cuadrado przyznał: Musimy być ostrożni, bowiem rywale z Senegalu nie tylko dużo biegają, ale i są bardzo mocni technicznie.

Przed decydującą potyczką optymistycznie wypowiadają się także zawodnicy afrykańskiej reprezentacji: Wciąż sprawa przyszłości w mistrzostwach jest w naszych rękach - uważa Kalidou Koulibaly, a jego kolega z drużyny Alfred Ndiaye dodał: Wiemy, że nie możemy przegrać. Kolumbia stylowo jest podobna do nas, to znaczy gra bardzo szybko z przodu i jest to silna fizycznie ekipa.