W meczu w Sarańsku Portugalia zremisowała z Iranem 1:1. Taki wynik oznacza, że z turnieju odpada arabska drużyna, a Portugalia awansuje do fazy pucharowej z drugiego miejsca. W 1/8 finału zagra z Urugwajem. Portugalia mogła wygrać mecz, ale Cristiano Ronaldo nie wykorzystał rzutu karnego.

Obie drużyny długo nie mogły znaleźć drogi do bramki przeciwników. Tę niemoc przełamał w 45. minucie Ricardo Quaresma, który po indywidualnej akcji pięknym strzałem sprzed pola karnego pokonał Ali Beiranvanda.



W drugiej połowie świetną okazję do podwyższenia prowadzenia miała drużyna Fernando Santosa, ale Cristiano Ronaldo nie wykorzystał rzutu karnego. Jego uderzenie bezbłędnie obronił Beiranvanda.



Rzutu karnego nie zmarnował za to Karim Ansarifad, który doprowadził do wyrównania w doliczonym czasie gry. To jednak nie wystarczyło i Iran żegna się z turniejem.

W drugim meczu tej grupy Hiszpania zremisowała z Marokiem 2:2, a to oznacza, że Portugalia zajmuje drugie miejsce w grupie B i w 1/8 finału zmierzy się z Urugwajem. Hiszpania zagra z Rosją.