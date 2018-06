Robert Lewandowski trafił na znaczek pocztowy. Poczta Polska wprowadziła go do obrotu w dniu inauguracji mistrzostw świata w Rosji. Znaczek o nominale 6 zł można kupić w każdej placówce pocztowej. Nakład to 5 mln sztuk.

znaczek pocztowy z Robertem Lewandowskim / Leszek Szymański /PAP

REKLAMA