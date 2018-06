​Wszystko zaczęło się od zazdrości. FIFA pozazdrościła popularności, jaką cieszyły się rozgrywki w czasie Igrzysk Olimpijskich. Dlatego federacja postanowiła, że zorganizuje własny międzynarodowy turniej. Było to w 1928 roku, kiedy kongres FIFA ogłosił, że 2 lata później odbędą się pierwsze Mistrzostwa Świata. Rok przed startem imprezy zdecydowano, że gospodarzem będzie Urugwaj, który święcił triumfy podczas olimpijskich rozgrywek. Pojawił się jednak problem. Organizacja międzynarodowej imprezy na drugim kontynencie oznaczała, że europejskie reprezentacje musiałby przygotować się na długą podróż statkiem do Ameryki Południowej. Początkowo kraje podchodziły do tego sceptycznie, ale wreszcie udało się namówić do wyjazdu reprezentacje Belgii, Francji, Rumunii i Jugosławii. Zwycięstwo w pierwszej historycznej imprezie odniósł Urugwaj.

