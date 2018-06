Andrzej Duda po wygranym przez reprezentację polski wtorkowym meczu z Litwą odwiedził piłkarzy w szatni. "Bardzo dziękujemy. Jak zawsze wiele radości panowie przynieśliście kibicom" - powiedział prezydent. Na meczu obecny był także premier Mateusz Morawiecki.

Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki pojawili się na meczu z Litwą / Leszek Szymański / PAP

We wtorek wieczorem Polska wygrała z Litwą 4:0 (2:0) w towarzyskim meczu piłkarskim, który odbył się w Warszawie. Biało-czerwoni przygotowują się do mistrzostw świata w Rosji (14 czerwca-15 lipca), ich rywale nie zdołali do nich awansować.



Andrzej Duda po meczu odwiedził piłkarzy w szatni; nagranie z wizyty opublikowano na Facebooku. Prezydent osobiście podziękował i uścisnął dłoń każdemu z piłkarzy oraz trenerowi Adamowi Nawałce. "Bardzo ładny mecz. Nic tylko trzymać kciuki i życzyć powtórki takich wyników za te kilka dni za Bugiem" - chwalił zawodników.



Prezydent podziękował piłkarzom za ich grę. Jak zawsze wiele radości panowie przynieśliście tutaj, kibicom na stadionie i pewnie milionom przed telewizorami - powiedział prezydent.



Andrzej Duda podkreślił, że widać w drużynie dobrego ducha. Cieszę się, że panowie jesteście tacy zmotywowani, bo to jest sprawa, wydaje mi się, podstawowa w sporcie - powiedział.



Selekcjoner reprezentacji Polski zapewnił głowę państwa, że drużyna jest przygotowana "w każdych warunkach". Gramy, walczymy dalej - mówił.



Prezydent w szatni rozmawiał też z dyrektorem polskiej reprezentacji Tomaszem Iwanem. "Pan Tomasz Iwan ma dziś urodziny. Młodsi Koledzy zrobili Mu piękny prezent wygrywając mecz i ja także dołączam się do życzeń. 100 lat i mistrzostwa świata!" - napisał później na Twitterze.



Po zakończonym meczu Andrzej Duda udostępnił na Twitterze swoje zdjęcie z trybun Stadionu Narodowego w towarzystwie ministra sportu Witolda Bańki. "Dziękujemy Biało-Czerwonym za zdecydowane zwycięstwo i trzymamy kciuki za powtórzenie tego wyniku w Rosji. Polska gola!!!" - napisał.



Na meczu obecny był również premier Mateusz Morawiecki z rodziną. Zdjęcia kibicującego szefa rządu opublikowała Kancelaria Premiera na Twitterze. "Wszyscy jesteśmy biało-czerwoną drużyną!!!" - napisano.

(nm)