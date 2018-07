Adam Nawałka rozstaje się z polską drużyną narodową! O tej decyzji poinformowali w czasie konferencji prasowej sam selekcjoner i szef PZPN Zbigniew Boniek. Nawałka pozostanie na stanowisku do 30 lipca. "Później poszukamy nowego trenera" - ogłosił Boniek.

Nawałka odchodzi po nieudanym występie piłkarskiej reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w Rosji. Biało-czerwoni w swoim pierwszym meczu przegrali z Senegalem 1:2, a później ulegli Kolumbii 0:3 i stracili szansę na awans do 1/8 finału. Na zakończenie udziału w mundialu pokonali Japonię 1:0.

Nie uciekam od odpowiedzialności. Selekcja była optymalna, ale przed mistrzostwami świata byliśmy w trudnej sytuacji personalnej. Zawodnicy robili wszystko, co należy, ale nie byli w optymalnej formie, a ja nie trafiłem ze składem, zwłaszcza na pierwszy mecz z Senegalem, który okazał się kluczowy - zaznaczył selekcjoner i dodał, że o te błędy personalne ma do siebie największe pretensje.

Zapytany o wspomnienia związane ze swoją pracą Nawałka odpowiedział: Każdy dzień pracy z reprezentacją był piękną przygodą i był wielkim przeżyciem. Jednak pewien etap się zakończył, pewna formuła się wyczerpała i z pełną odpowiedzialnością podjąłem decyzję o pożegnaniu z reprezentacją Polski. Były selekcjoner uważa, że za jego kadencji polska piłka zrobiła krok do przodu. Godnie żegnam się z reprezentacją - powiedział szkoleniowiec.



Zbigniew Boniek skomentował jego pracę: Na tym stadionie pokonaliśmy Niemców, na tym stadionie awansowaliśmy do mistrzostw świata (...) ja tego nigdy nie zapomnę.(...) Jeszcze raz chciałbym Adamowi za to bardzo podziękować. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek przyznał, że jeszcze nie myślał o tym, kto może być nowym trenerem reprezentacji Polski. Wydawało mi się, że będzie możliwość pracy w dotychczasowym składzie - powiedział po dymisji Adama Nawałki.

Teraz zamierzam przez tydzień od tego wszystkiego odpocząć. Mogę uspokoić, że będę kierował się doświadczeniem i intuicją jeśli chodzi o wybór nowego selekcjonera. Najważniejsze jest przygotowanie drużyny do mistrzostw Europy - powiedział Boniek na konferencji prasowej na PGE Narodowym w Warszawie.

Nie wykluczył zatrudnienia ani szkoleniowca z Polski, ani z zagranicy.





Koniec ery Nawałki

Adam Nawałka był trenerem drużyny narodowej od listopada 2013 roku. Mundial był drugą wielką imprezą, w której Nawałka prowadził polską kadrę. Wcześniej sterował zespołem podczas Euro 2016. W czwartkowym meczu z Japonią poprowadził drużynę narodową po raz 50. i odniósł 26. zwycięstwo. Poza tym jego bilans to 15 remisów i 9 porażek, bramki: 99-49.

60-letni Nawałka zastąpił zwolnionego po nieudanych eliminacjach do poprzedniego mundialu Waldemara Fornalika.



