Co to był za mecz! Maroko dwukrotnie wychodziło na prowadzenie, a Hiszpania dwa razy odrabiała straty. Ostatecznie na stadionie w Kalinigradzie padł remis 2:2. W drugim meczu tej grupy Portugalia zremisowała z Iranem 1:1, a to oznacza, że z pierwszego miejsca do fazy pucharowej awansuje Hiszpania, a z drugiego Portugalia. Podopieczni Fernando Hierro w 1/8 finału zagrają z Rosją.

Khalid Boutaib strzela bramkę dla Maroka /Martin Divisek /PAP/EPA

