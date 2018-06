Trener polskich piłkarzy Adam Nawałka przyznał przed wtorkowym meczem mistrzostw świata z Senegalem w Moskwie, że to może być kluczowe spotkanie pod kątem dalszych spotkań w turnieju. Jak dodał, nie zapadła jeszcze decyzja w sprawie występu Kamila Glika.

Mamy pomysł na grę - zarówno w ofensywie, jak i defensywie. Nie będę zdradzał szczegółów. Jestem pewien, że optymalnie przygotowaliśmy się do tego pierwszego meczu. Ale oczywiście to boisko wszystko zweryfikuje. Wtorkowy mecz może być kluczowy co do dalszych spotkań. Wiem jednak oczywiście, że mistrzostwa nie kończą się na pierwszym starciu - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski podczas konferencji prasowej w Moskwie.

Nawałka zaznaczył, że nie zapadła na razie decyzja w sprawie ewentualnego występu kontuzjowanego wcześniej Kamila Glika. Chce poczekać jeszcze na wieczorny trening, w którym piłkarz weźmie udział z całą drużyną, a skład tradycyjnie ogłosi w dniu meczu.

Początek spotkania z Senegalem na stadionie Spartaka o godz. 17 polskiego czasu.