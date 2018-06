Już drugiego dnia mistrzostw świata w Rosji piłkarscy kibice mogą cieszyć się prawdziwym szlagierem: na stadionie w Soczi mierzą się reprezentacje Hiszpanii i Portugalii! Dla ekipy "La Roja" będzie to ważny sprawdzian: tuż po nagłym zwolnieniu selekcjonera Julena Lopeteguiego.



Przygotowania Hiszpanów do mundialu długo przebiegały w spokojnej atmosferze. We wtorek jednak, na dwa dni przed oficjalnym startem mundialu, na oficjalnej stronie internetowej Realu Madryt poinformowano, że Lopetegui związał się z "Królewskimi" na trzy sezony. Kłopot był taki, że zaledwie trzy tygodnie wcześniej szkoleniowiec przedłużył umowę z Hiszpańską Federacją Piłkarską (RFEF) do 2020 roku.

Moment i forma podania tej informacji do publicznej wiadomości nie przypadła do gustu szefowi związku Luisowi Rubialesowi, a reakcja była błyskawiczna: w środę Julen Lopetegui został zwolniony z funkcji selekcjonera reprezentacji Hiszpanii.

Zastąpił go Fernando Hierro, który w Rosji miał pełnić funkcję dyrektora sportowego.

Musimy przestać myśleć o przeszłości, skupić się na meczu z Portugalią. Nie ma czasu na lamentowanie, musimy zachowywać się dojrzale - podkreślał Hierro już w nowej roli.

W podobnym tonie wypowiadał się kapitan "La Roja" Sergio Ramos.

To dla nikogo z nas nie jest przyjemny moment. Julen był z nami przez całe kwalifikacje. Teraz, im bardziej skupimy się na mundialu, tym lepiej. Trudno mi wyobrazić sobie kogoś lepszego niż Fernando do zapełnienia tej luki. Był świetnym piłkarzem, którego wszyscy podziwialiśmy. Zna nas bardzo dobrze i pasuje idealnie - komentował na konferencji prasowej w przeddzień meczu z Portugalią.

Na koniec rzucił zaś do dziennikarzy: Chciałbym pożegnać się z wami uśmiechem, bo wygląda to tak, jakbyśmy byli na pogrzebie. A jutro zaczynamy udział w mundialu.

Fernando Hierro zapewnił z kolei: Zobaczycie starą, dobrą Hiszpanię. Nic nie może się zmienić przez dwa dni. Mamy zespół i jasne jest dla nas, czego chcemy.

"La Roja" była niepokonana od dwóch lat: z 20 ostatnich meczów wygrała 14, a sześć zremisowała.

Doskonałym bilansem pochwalić się może również Portugalia, która w poprzednich 24 spotkaniach przegrała tylko raz.

W poprzednich MŚ Portugalczycy niespodziewanie odpadli już w fazie grupowej, ustępując w tabeli Niemcom i Amerykanom. W Euro 2016 z kolei - choć nie byli zaliczani do faworytów - sięgnęli po mistrzowski tytuł.

W finale pokonali wówczas Francuzów - mimo że od 25. minuty musieli radzić sobie bez kontuzjowanego Cristiano Ronaldo.

O tym, jak ważnym jest on elementem zespołu, mówił ostatnio Bernardo Silva.

Na boisku łatwo zauważyć, jak istotny jest dla nas Cristiano. Jego wkład w grę jest nie do przecenienia. Stanowi olbrzymie zagrożenie dla rywala, a dla nas jest prawdziwym przykładem, liderem - mówił pomocnik.

Spotkanie drużyn Hiszpanii i Portugalii w Soczi poprowadzi Włoch Gianluca Rocchi.

Mundial 2018. Grupa B: Terminarz i wyniki Data Godzina Drużyny Miejsce Wynik 15 czerwca 17:00 Maroko - Iran St. Petersburg 0:1 15 czerwca 20:00 Portugalia - Hiszpania Soczi - 20 czerwca 14:00 Portugalia - Maroko Moskwa - 20 czerwca 20:00 Iran - Hiszpania Kazań - 25 czerwca 20:00 Iran - Portugalia Sarańsk - 25 czerwca 20:00 Hiszpania - Maroko Kaliningrad -

Mundial 2018. Grupa B. Tabela: Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki Pkt Iran 1 1 0 0 1-0 3 Portugalia - - - - - - Hiszpania - - - - - - Maroko 1 0 0 1 0-1 0

Piłkarscy fani w barwach Portugalii i Hiszpanii / Friedemann Vogel / PAP/EPA