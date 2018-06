Wojciech Szczęsny powiedział, że piłkarze reprezentacji Polski nie powinni obawiać się absencji na mistrzostwach świata Kamila Glika, który doznał urazu barku. "Młodzi zawodnicy na pewno sobie poradzą" – podkreślił bramkarz Juventusu Turyn.

Wojciech Szczęsny / PAP/Darek Delmanowicz /

Glik w poniedziałek doznał urazu barku. Obecnie przebywa w Nicei, gdzie przechodzi szczegółowe badania. W kadrze może go zastąpić Marcin Kamiński.

Ktokolwiek zajmie jego miejsce, nie powinniśmy się obawiać. Są młodzi zawodnicy, którzy na pewno sobie poradzą. Dwa lata temu mieliśmy spore obawy po kontuzji Macieja Rybusa. Wydawało się, że zostaliśmy wówczas bez lewego obrońcy, a jednak daliśmy sobie radę - zaznaczył Szczęsny podczas konferencji prasowej w Arłamowie.



Zgrupowanie zakończy się w czwartek. O godz. 10 rano biało-czerwoni wyjadą do Rzeszowa, skąd polecą do Poznania. Tam dzień później zagrają towarzysko z Chile, a 12 czerwca zmierzą się w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.