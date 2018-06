Federalna Agencja Transportu Lotniczego (Rosawiacja) potwierdziła, że w samolocie z lecącymi na mecz mundialu piłkarzami Arabii Saudyjskiej na pokładzie zapalił się silnik. Rzecznik linii Rossija zaprzeczył, a jako źródło kłopotów wskazał ptaka, który wpadł do silnika.





Zawodnicy Arabii Saudyjskiej podróżowali w poniedziałkowy wieczór z Sankt Petersburga do Rostowa nad Donem, gdzie w środę zmierzą się w spotkaniu grupy A z Urugwajem. Mimo problemów technicznych maszyna bezpiecznie wylądowała.

Federacja piłkarska z kraju z zachodniej Azji poinformowała za pośrednictwem Twittera, że nikt nie ucierpiał i zamieściła zdjęcie uśmiechniętych zawodników po wyjściu z samolotu oraz po dotarciu do hotelu.

Nagrania publikowane w internecie pokazują płomienie wydobywające się spod prawego skrzydła maszyny jeszcze w czasie lotu.

Zobaczyliśmy to ok. 20 minut przed przystąpieniem do lądowania, nie był zbyt duży. Osoby siedzące na początku maszyny niczego nawet nie zauważyły, ale takie rzeczy zawsze wywołują przerażenie w samolocie. Gdy opublikowaliśmy zdjęcia i filmy w sieci, to wszyscy zaczęli do nas wydzwaniać - rodzina, przyjaciele - relacjonował członek sztabu w rozmowie z agencją AFP.

Pomocnik Hattan Bahbir w filmie zamieszczonym w sieci również zapewniał, że była to drobna awaria. Spytano go też, czy się bał.

Gdzie tam. A tak na poważnie, byłem nieco przestraszony, ale dzięki Bogu wszystko dobrze się skończyło - zaznaczył z uśmiechem.







Rosawiacja potwierdziła, że na krótko podczas lądowania zapalił się jeden z silników. Zapowiedziała też, że zostanie przeprowadzone śledztwo w tej sprawie.

Mimo zamieszczonych w internecie filmów z pokładu samolotu rzecznik prasowy linii Rossija zaprzeczył, że pojawił się ogień.

Samolot miał problemy techniczne z jednym z silników. Wstępna diagnoza wskazuje, że przyczyną był ptak, który wpadł do niego. Stwierdzenia mówiące o płomieniach są nieprawdziwe. Nic nie zagrażało bezpieczeństwu pasażerów. Samolot wylądował w rutynowy sposób - zapewnił.

Saudyjczycy przegrali mecz otwarcia z Rosją 0:5, a dzień później w innym meczu grupy A Urugwaj pokonał Egipt 1:0.

(j.)