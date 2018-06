O godzinie 22:00 na stronie FIFA pojawi się pula 100 tysięcy biletów na mecze mundialu w Rosji. Do tej pory sprzedano ponad 2,5 miliona wejściówek na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, które rozpoczynają się 14 czerwca. Polscy kibice kupili nieco ponad 16 tysięcy biletów. Ambasador w Rosji Włodzimierz Marciniak zapewnia, że służby konsularne są gotowe do pomocy naszym rodakom.

Jak będą traktowani nasi kibice po pamiętnych bójkach - w większości polskich i rosyjskich pseudokibiców - podczas Euro 2012 w Warszawie?



Nie ma żadnych sygnałów, aby gospodarze w jakikolwiek sposób różnicowali kibiców. Według naszej oceny, strona rosyjska z jednej strony przygotowuje się bardzo starannie, biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, a są sygnały o różnego typu zagrożeniach... A jednocześnie przygotowuje się do tego, jako do dużego wydarzenia. W ocenie rosyjskiej - ważnego pod względem promocyjnym - mówi ambasador Marciniak.

Ambasador dodaje, że polscy policjanci będą pracować w w rosyjskiej stolicy międzynarodowym centrum koordynującym sprawy bezpieczeństwa. Jednocześnie potwierdza, że nikt z polskich władz obecnie nie planuje pobytu w Rosji podczas mundialu.



Konsul generalny w Moskwie Marek Nosal poleca, by każdy Polak udający się na mundial zapoznał się z poradnikiem dla kibiców przygotowanym przez polski MSZ.



Polskie służby konsularne w Rosji będą pomagały w sytuacjach nadzwyczajnych kibicom, którzy przyjadą na mistrzostwa. Tzw. mobilne konsulaty w dniach meczów będą w Wołgogradzie i Kazaniu. Konsulowie proszą o natychmiastowy kontakt w przypadku zgubienia paszportu, trafienia do szpitala czy wypadku lub zatrzymania przez policję. Numery konsulatów, także mobilnych, są w poradniku dla kibiców.



Najważniejsza jest sprawa meldunku - tzw. registracji - przekonuje konsul. Według ostatniego dekretu Władimira Putina, obcokrajowcy mają trzy dni na rejestrację od momentu przyjazdu, jeżeli nie mieszkają w hotelach, pensjonatach, ale w prywatnych mieszkaniach wynajętych od Rosjan.



Ostatnio Władimir Putin złagodził drakońskie zasady obowiązku meldunkowego. Jeszcze do niedawna na jego spełnienie była jedynie doba. Za złamanie tego przepisu grozi grzywna i nawet 5-letni zakaz wjazdu do Rosji.



Konsul potwierdza również, że bez wizy można - posiadając FanID i bilet bez wiz - przejechać tranzytem przez Białoruś i wjechać do Rosji. Będzie to całkowicie legalne. Jednak to prawo nie dotyczy tych, którzy mają zamiar wjechać do Rosji posiadając jedynie rosyjską wizę.