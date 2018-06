W poniedziałek ma być ogłoszona decyzja AS Monaco w sprawie diagnozy i leczenia piłkarza reprezentacji Kamila Glika, borykającego się z kontuzją barku - poinformował PZPN. Tego dnia, jak dodano, odbędzie się konsultacja wskazanego przez klub specjalisty.

"Kamil Glik przeszedł we Francji badania, które okazały się być nieostatecznymi. AS Monaco swoją diagnozę i decyzje odnośnie leczenia ogłosi w poniedziałek. Wtedy odbędzie się konsultacja wskazanego przez klub specjalisty, która pierwotnie była planowana na czwartek. Bez względu na powyższe stanowisko sztabu medycznego kadry pozostaje bez zmian" - poinformowano w czwartkowy wieczór na stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Glik doznał urazu barku podczas poniedziałkowego treningu reprezentacji w Arłamowie. Po prześwietleniu w Przemyślu piłkarz udał się do Nicei na szczegółowe badania.



30-letni obrońca AS Monaco, mimo kontuzji, znalazł się na przesłanej w poniedziałek do FIFA, a później oficjalnie ogłoszonej, 23-osobowej kadrze biało-czerwonych na mistrzostwa świata w Rosji.



Jeżeli Glik nie będzie mógł zagrać na mundialu, jego miejsce zajmie Marcin Kamiński.



W piątek polscy piłkarze zagrają w Poznaniu towarzyski mecz z Chile, a 12 czerwca zmierzą się w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Adama Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.



Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).



(nm)