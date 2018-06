Belgia mistrzostwa świata w Rosji zaczęła od gładkiej wygranej z Panamą 3:0. Kolejnymi rywalami "Czerwonych Diabłów" w grupie G są piłkarze Tunezji. Choć to rywal teoretycznie nieco silniejszy, to i tak trudno nie oczekiwać kolejnego zwycięstwa Belgów.

Strzelanie w tym meczu rozpoczął w 7. minucie Eden Hazard. Piłkarz Chelsea Londyn wykorzystał rzut karny po faulu Syama Ben Youssefa. Na 2:0 podwyższył Romelu Lukaku, który w 16. minucie wykorzystał podanie Driesa Mertensa.



Ta bramka wyraźnie podrażniła reprezentacje Tunezji, która w 18. minucie strzeliła bramkę kontaktową. Z rzutu wolnego piłkę w pole karne dośrodkował Wahbi Khazri, a jego podanie wykorzystał Dylan Bronn i pokonał Thibault Courtois.



Kiedy wydawało się, że takim wynikiem zakończy się pierwsza połowa świetnym podaniem popisał się Thomas Meunier i sytuację sam na sam z tunezyjskim bramkarzem wykorzystał Lukaku.





Drugi mecz w fazie grupowej obu drużyn

To drugie w historii mundialowe starcie tych drużyny. W fazie grupowej MŚ 2002 w Korei i Japonii był remis 1:1.



W poniedziałek Belgia potrzebowała nieco ponad 45 minut, by rozmontować panamską obronę. Na początku drugiej połowy gola zdobył Dries Mertens, a później w odstępie sześciu minut z dwóch bramek cieszył się Romelu Lukaku.



Potencjał ofensywny zespołu trenera Roberto Martineza jest olbrzymi, ale Tunezja pokazała już, że w starciu z teoretycznie silniejszym rywalem potrafi skutecznie się bronić. "Orły Kartaginy" co prawda w swoim pierwszym meczu uległy Anglii 1:2, jednak decydującą bramkę straciły dopiero w doliczonym przez sędziego czasie gry.



Musimy być skoncentrowani, narzucić swój styl gry. Wtedy dzięki dużej liczbie naszych atutów nie będziemy musieli się martwić o to, jaki jest plan Tunezji na ten mecz. Chcemy zrobić wszystko co możliwe, aby szybko rozstrzygnąć spotkanie - powiedział obrońca Thomas Meunier.



Zwycięstwo zapewni Belgii grę w 1/8 finału. Tunezję porażka natomiast wyeliminuje z turnieju.



Tunezja to zespół naprawdę dobrze zorganizowany. Widać, że nie przyjechał do Rosji, aby zadowolić się rolą statysty. My natomiast wciąż mamy co poprawiać i bardzo chcemy grać jeszcze lepiej. Mecze w fazie grupowej właśnie temu mają nam służyć - wzmocnieniu pod względem mentalnym i taktycznym - podkreślił Martinez.



Trener afrykańskiej drużyny Nabil Maaloul uważa, że Belgowie nie mają idealnej ekipy i widzi szanse przed swoimi piłkarzami.



Ich obrońcy są powolni, będziemy musieli to wykorzystać. W środku pola natomiast trzeba odcinać od podań Edena Hazarda i Kevina de Bruyne. Wtedy ich ataki znacznie stracą na dynamice - ocenił.



Przypuszczalne składy (grupa G, wtorek, godz. 14 czasu polskiego, Moskwa):



Belgia: 1-Thibaut Courtois - 5-Jan Vertonghen, 2-Toby Alderweireld, 20-Dedryck Boyata - 11-Yannick Carrasco, 6-Axel Witsel, 7-Kevin De Bruyne, 15-Thomas Meunier - 14-Dries Mertens, 10-Eden Hazard - 9-Romelu Lukaku



Tunezja: 1-Farouk Ben Mustapha - 4-Yassine Mariah, 2-Syam Ben Youssef, 11-Dylan Bronn, 12-Ali Maaloul - 8-Fakhreddine Ben Youssef, 17-Ellyes Skhiri, 9-Anice Badri, 13-Ferjani Sassi, 23-Naim Sliti - 10-Wahbi Khazri.