Reprezentacje Chorwacji i Nigerii mierzą się w pojedynku grupy D na piłkarskich mistrzostwach świata! Spotkanie rozgrywane jest w Kaliningradzie.

Składy drużyn:



Chorwacja: 23-Danijel Subasic – 2-Sime Vrsaljko, 21-Domagoj Vida, 6-Dejan Lovren, 3-Ivan Strinic - 7-Ivan Rakitic, 9-Andrej Kramaric, 18-Ante Rebic, 10-Luka Modric, 4-Ivan Perisic – 17-Mario Mandzukic.



Nigeria: 23-Francis Uzoho – 12-Shehu Abdullahi, 6-Leon Balogun, 5-William Troost-Ekong, 2-Brian Idowu - 8-Oghenekaro Etebo, 4-Wilfred Ndidi, 11-Victor Moses, 10-John Obi Mikel, 18-Alex Iwobi – 9-Odion Ighalo.



Sędzia: Sandro Ricci (Brazylia).

Chorwaci marzą o medalu mistrzostw świata. W tamtejszych mediach mnóstwo jest porównań dwóch piłkarskich generacji: tej obecnej i tej sprzed 20 lat, która zdobyła brązowy medal MŚ, co było największym sukcesem w historii reprezentacji kraju. Dziennikarze i eksperci zgodni: kiedy - jeśli nie teraz - powtórzyć to osiągnięcie? Luka Modric, Mario Mandzukic, Ivan Rakitic czy Vedran Corluka przekroczyli 30. rok życia, mają ogromne doświadczenie i umiejętności, a być może jest to dla nich ostatni wielki turniej: w gazetach pojawiają się zresztą informacje, że ci najstarsi i najlepsi po powrocie z Rosji w chorwackiej kadrze grać już nie będą.

Bardziej optymistycznie do sprawy podchodzi Ivan Perisic. A ja wcale nie uważam, że to ostatnia szansa tego pokolenia zawodników, myślę, że będziemy mieli co najmniej jeszcze jedno. We Francji na mistrzostwach Europy zabrakło nam szczęścia, teraz już tylko czekamy na mecz z Nigerią - stwierdził przed sobotnim pojedynkiem w Kaliningradzie.

W ostatnim sparingu Chorwaci pokonali Senegal 2:1. Bramki strzelili Perisic i Andrej Kramaric, a dla afrykańskiej drużyny Ismaila Sarr.

Nigeria jest zespołem podobnym do Senegalu, dobrze radzi sobie np. po kontrach. Mamy dla niej szacunek, ale koniecznie chcemy zdobyć trzy punkty na inaugurację. I też lepiej, jeśli oni więcej myślą o nas, a nie odwrotnie - wprost mówił przed meczem Nikola Kalinic.

Nigeria trzykrotnie dochodziła do 1/8 finału MŚ, w tym na poprzednim mundialu w Brazylii. W marcu we Wrocławiu wygrała w spotkaniu kontrolnym z Polską 1:0, ale potem wiodło jej się znacznie gorzej: m.in. przegrała z Serbią 0:2, Anglią 1:2 i Czechami 0:1. Chorwaci grali w kratkę: poza wygraną z Senegalem pokonali też Meksyk 1:0, ale przegrali z Peru 0:2 i Brazylią 0:2.

Jesteśmy gotowi na potyczkę z Chorwatami i wiemy, że wspólnie stać nas na wyjście z grupy mimo najsłabszego miejsca w rankingu - przekonywał przed spotkaniem szkoleniowiec Nigeryjczyków Gernot Rohr.

Wtórował mu kapitan drużyny John Obi Mikel: Nie ciąży na nas żadna presja, ale jest w nas energia i determinacja. Wiemy, że możemy grać na dobrym poziomie.

Mundial 2018. Grupa D: Terminarz i wyniki Data Godzina Drużyny Miejsce Wynik 16 czerwca 15:00 Argentyna - Islandia Moskwa 1:1 16 czerwca 21:00 Chorwacja – Nigeria Kaliningrad - 21 czerwca 20:00 Argentyna – Chorwacja Niżny Nowogrod - 22 czerwca 17:00 Nigeria - Islandia Wołgograd - 26 czerwca 20:00 Nigeria - Argentyna St. Petersburg - 26 czerwca 20:00 Islandia - Chorwacja Rostów -

Mundial 2018. Grupa D. Tabela: Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki Pkt Argentyna 1 0 1 0 1-1 1 Islandia 1 0 1 0 1-1 1 Chorwacja 0 0 0 0 0 0 Nigeria 0 0 0 0 0 0

