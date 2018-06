Zajmująca 12. miejsce w rankingu FIFA Anglia już dziś może zapewnić sobie awans do 1/8 finału mistrzostw świata w Rosji. Jej rywalem będzie 55. na liście światowej Panama. Mecz rozpoczął się w Niżnym Nowogrodzie o godz. 14 czasu polskiego. Na razie Anglicy prowadzą 4:0 po bramkach, których strzelcami byli John Stones (dwukrotnie), Harry Kane (dwukrotnie) i Jesse Lingarda.

Anglicy cieszą się po bramce Johna Stonesa / RITCHIE B. TONGO / PAP/EPA







W pierwszej kolejce grupy G nie było niespodzianek - Anglia wygrała z Tunezją 2:1, a Belgia pokonała Panamę 3:0. Europejskie zespoły są faworytami także weekendowych spotkań; w sobotę o 14 Belgia zagra z Tunezją w Moskwie.

Panamczycy debiutują w MŚ i raczej wielkich ambicji nie mają. Przed mundialem nie potrafili strzelić gola ani Irlandii Północnej (0:0), ani Norwegii (0:1). Z kolei w marcu ulegli Szwajcarii aż 0:6. W ogóle nie zdobyli bramki w pięciu z poprzednich sześciu spotkań.



Z kolei Anglicy grają po raz szósty z rzędu w mistrzostwach świata, ale w ostatnich 20 latach najlepszym wynikiem był dwukrotnie awans do 1/8 finału. Przed czterema laty na brazylijskich boiskach w ogóle nie wyszli z grupy, remisując z Kostaryką 0:0, a wcześniej przegrywając po 1:2 z Włochami i Urugwajem.



Teraz kibiców ucieszyło zwycięstwo nad Tunezją, choć po męczarniach. Trzy punkty dopiero w dodatkowym czasie gry zapewnił wyspiarzom Harry Kane. Z Panamą powinno być łatwiej, chociaż sceptycy przypominają, że od 2006 roku Anglia nie wygrała dwóch kolejnych meczów w MŚ.



Wciąż nie wiadomo, czy zagra kontuzjowany Dele Alli. W podstawowym składzie może go zastąpić Ruben Loftus-Cheek. W ekipie "Trzech Lwów" niedawno urazu doznał także... selekcjoner Gareth Southgate. W środę podczas joggingu zwichnął bark i później musiał nosić specjalny temblak.



Musimy jeszcze poczekać z decyzją, ale wygląda na to, że Dele Alli raczej nie wystąpi. Robi postępy, dlatego definitywnie nie wykluczamy jego gry, ale w ostatnich dniach nie ćwiczył z zespołem - podkreślił Southgate.



Szkoleniowiec zdenerwował się na część angielskich mediów, które podały prawdopodobny skład na mecz z Panamą, powołując się na zapiski jednego z asystentów Southgate'a.



Byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli zakwalifikować się do fazy pucharowej już w ten weekend. Wcześniej poznamy wynik meczu Tunezji i Belgii i będziemy wiedzieć, czy to możliwe. Wielką motywacją byłaby informacja o tym, że Tunezja nie wygrała - stwierdził obrońca John Stones.



Ale i tak nie zmienia to faktu, że debiutująca Panama zostawi serce na boisku. Musimy być uważni - dodał pomocnik Jesse Lingard.



Panamczycy wcale nie zamierzają składać broni i deklarują walkę o historyczne mundialowe zwycięstwo. Musimy dalej wierzyć w siebie. Wbrew angielskim opiniom, jesteśmy w stanie triumfować - uważa 36-letni napastnik Luis Tejada.



Niektórzy z ekspertów twierdzą jednak, że debiut Panamy w MŚ przyszedł zbyt późno dla takich zawodników jak Tejada i będących w podobnym wieku Jaime Penedo, Gabriela Gomeza czy Blasa Pereza.

(j.)