MSZ opublikowało poradnik dla polskich kibiców, wyjeżdżających na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 do Rosji. Interaktywna broszura zawiera praktyczne informacje dotyczące m.in. bezpieczeństwa, warunków wjazdu i pobytu w Rosji, czy zachowania w przypadku utraty dokumentów.

Resort spraw zagranicznych w środowym komunikacie podkreślił, że poradnik można łatwo odczytać za pomocą urządzeń mobilnych. Zawiera także dane teleadresowe polskich urzędów konsularnych, działających w Federacji Rosyjskiej, a także Mobilnych Punktów Konsularnych w Kazaniu i Wołgogradzie, otwartych specjalnie na czas trwania Mundialu.

Poradnik Kibica umożliwia m.in. szybkie połączenie z alarmowymi liniami telefonicznymi oraz sprawne dotarcie do stron internetowych z praktycznymi informacjami na temat bezpieczeństwa, organizacji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, warunków wjazdu i pobytu w Federacji Rosyjskiej, czy sposobu uzyskania pomocy konsularnej - zaznaczono w komunikacie.

Przygotowany przez MSZ poradnik przypomina także o dokumentach wymaganych do wjazdu na terytorium Rosji: paszporcie, FAN ID, bilecie na mecz i ubezpieczeniu zdrowotnym na kwotę min. 30 tys. euro ważnym w całej Rosji na okres planowanego pobytu. Kibice bez FAN ID i biletu na mecz są zobowiązani posiadać paszport, ubezpieczenie zdrowotne oraz dodatkowo wizę do Rosji.

Jeśli przekraczasz granicę rosyjską samochodem, którego właściciel nie podróżuje razem z tobą, musisz posiadać potwierdzoną notarialnie i przetłumaczoną na język rosyjski zgodę właściciela na prowadzenie przez ciebie pojazdu. Pamiętaj również, aby w rosyjskiej części przejścia granicznego, po odprawie paszportowej, wypełnić jednorazowe zezwolenie na czasową odprawę celną pojazdu - radzi MSZ.

Resort przypomina też, że na granicy polsko-rosyjskiej należy wypełnić kartę migracyjną, czyli jeden z dowodów legalnego przekroczenia granicy. Kartę trzeba nosić przy sobie w paszporcie podczas pobytu, a następnie zwrócić przy wyjeździe z Rosji.

Po przekroczeniu terytorium Rosji - jak napisano w poradniku - fani muszą zarejestrować się w oddziałach Służby Migracyjnej. Od 4 czerwca do 25 lipca podróżni mają na to 72 godziny od daty przybycia do miejsca noclegu. Jeśli posiadasz FAN ID i zatrzymujesz się w miejscu innym niż hotel, jesteś zobligowany do samodzielnego zameldowania się - informuje resort spraw zagranicznych.

W Rosji występuje zagrożenie zamachami terrorystycznymi, które może wzrosnąć w związku z mistrzostwami. Nie można wykluczyć ataków w miastach-gospodarzach turnieju. Zachowaj ostrożność w szczególności na stadionach, w strefach kibica i ich okolicach, a także w środkach transportu publicznego - czytamy w poradniku kibica.

MSZ ostrzega równocześnie przed podróżami w rejon Północnego Kaukazu m.in. do Osetii Północnej, Inguszetii, Czeczenii czy Dagestanu. Ministerstwo podkreśla, że Polska nie uznała aneksji przez Rosję Półwyspu Krymskiego i nie ma możliwości udzielenia przebywającym tam obywatelom polskim pomocy konsularnej. Kategorycznie odradzamy podróże na Krym - podkreśla resort.

Mistrzostwa świata w Rosji zostaną rozegrane od 14 czerwca do 15 lipca. Polska swój pierwszy mecz rozegra 19 czerwca z Senegalem, pięć dni później zmierzy się z Kolumbią, a na zakończenie rywalizacji grupowej rywalem biało-czerwonych będzie 28 czerwca Japonia.