Selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka ogłosił 23-osobową kadrę na mistrzostwa świata w Rosji. Zobaczcie, kto jedzie na mundial!

Na liście są trzej bramkarze Wojciech Szczęsny, Łukasz Fabiański i Bartosz Białkowski. Na mundial jadą także następujący obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Thiago Cionek, Kamil Glik, Artur Jędrzejczyk, Michał Pazdan, Łukasz Piszczek.

Na liście są też następujący pomocnicy: Jakub Błaszczykowski, Jacek Góralski, Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak, Rafał Kurzawa, Karol Linetty, Sławomir Peszko, Maciej Rybus, Piotr Zieliński.

Wśród napastników, którzy jadą na mundial, są: Dawid Kownacki, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Łukasz Teodorczyk.



Nawałka: Glika ewentualnie zastąpi Kamiński

Adam Nawałka

Poza ogłoszoną "23" do dyspozycji trenera pozostanie Marcin Kamiński, który może zastąpić kontuzjowanego Kamila Glika.



Oficjalnie zmiany w kadrze możemy dokonać nawet 24 godziny przed pierwszym meczem w mundialu - tłumaczył rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.



W ogłoszonej przez Nawałkę kadrze jest Glik, który doznał na przedpołudniowym treningu urazu barku i pojechał z lekarzem reprezentacji Jackiem Jaroszewskim na badania do szpitala w Przemyślu.



Czekamy na informacje. Mamy nadzieję, że będę optymistyczne, bo Kamil to twardy chłop - dodał Kwiatowski.

BRAMKARZE:

Maciej Kulczyński /PAP Bartosz Białkowski (6.07.1987) - Ipswich Town



Reprezentacja: 1 mecz/0 czystych kont



Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 46 meczów/13 czystych kont



Minuty spędzone na boisku w sezonie 2017/2018: 4140 w klubie/44 w reprezentacji



Bartosz Białkowski (6.07.1987) - Ipswich Town

Reprezentacja: 1 mecz/0 czystych kont

Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 46 meczów/13 czystych kont

Minuty spędzone na boisku w sezonie 2017/2018: 4140 w klubie/44 w reprezentacji

Bartosz Białkowski ma za sobą doskonały sezon. Był podstawowym zawodnikiem swojego zespołu. W tym roku tylko 2 razy usiadł na ławce i 2 razy był poza meczową kadrą. Rozegrał 45 spotkań w lidze i jedno w krajowym pucharze. 13 razy zachował czyste konto. Białkowski zadebiutował w reprezentacji 23 marca w meczu z Nigerią. Zwieńczeniem doskonałego roku było przyznanie Polakowi tytułu zawodnika sezonu w Ipswich Town. Informował o tym oficjalny profil klubu na Twitterze. Do informacji dołączono wideo z najlepszymi interwencjami bramkarza.

Maciej Kulczyński /PAP Łukasz Fabiański (18.04.1985) - Swansea City



Reprezentacja: 43 mecze/18 czystych kont



Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 38 meczów/9 czystych kont



Minuty spędzone na boisku w sezonie 2017/2018: 3420 w klubie/270 w reprezentacji



Łukasz Fabiański (18.04.1985) - Swansea City

Reprezentacja: 43 mecze/18 czystych kont

Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 38 meczów/9 czystych kont

Minuty spędzone na boisku w sezonie 2017/2018: 3420 w klubie/270 w reprezentacji

Łukasz Fabiański znajduje się w europejskiej czołówce bramkarzy z największą liczbą interwencji. Niestety mimo to jego Swansea spadła do drugiej klasy rozgrywkowej w Anglii. Kibice ułożyli specjalną piosenkę dla uwielbianego bramkarza, w której proszą o pozostanie w klubie. Polak po ostatnim meczu sezonu zalał się łzami, zarówno ze wzruszenia spowodowanego zachowaniem kibiców jak i trudnej sytuacji drużyny. Polak w tym sezonie obronił w sumie 136 strzałów.

Adam Warżawa /PAP Wojciech Szczęsny (18.04.1990) - Juventus Turyn



Reprezentacja: 33 mecze/15 czystych kont



Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 21 meczów/14 czystych kont



Minuty spędzone na boisku w sezonie 2017/2018: 1800 w klubie/315 w reprezentacji



Wojciech Szczęsny (18.04.1990) - Juventus Turyn

Reprezentacja: 33 mecze/15 czystych kont

Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 21 meczów/14 czystych kont

Minuty spędzone na boisku w sezonie 2017/2018: 1800 w klubie/315 w reprezentacji

Wojciech Szczęsny przechodził do Juventusu jako rezerwowy bramkarz, ale też jako naznaczony na następcę Gianluigiego Buffona. Rozegrał dużo więcej spotkań, niż na początku zakładano i zachował 14 razy czyste konto! W przyszłym sezonie będzie pierwszym bramkarzem Starej Damy, co zostało ogłoszone na tej samej konferencji, na której legendarny Gigi zapowiedział swoje odejście z klubu. Szczęsny ma za sobą świetny sezon, w którym zanotował 2 występy w Lidze Mistrzów. W jednym z nich zachował czyste konto. Wszystko wskazuje na to, że kolejny rok może być dla niego jeszcze lepszy.

OBROŃCY:

Wojciech Pacewicz /PAP Jan Bednarek (12.04.1996) - Southampton



Reprezentacja: 1 mecz/0 goli/0 asyst



Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 15 meczów/1 gol/1 asysta



Minuty spędzone na boisku w sezonie 2017/2018: 1223 w klubie/1 w reprezentacji



Jan Bednarek (12.04.1996) - Southampton

Reprezentacja: 1 mecz/0 goli/0 asyst

Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 15 meczów/1 gol/1 asysta

Minuty spędzone na boisku w sezonie 2017/2018: 1223 w klubie/1 w reprezentacji

Jan Bednarek rzutem na taśmę znalazł się w szerokiej kadrze na mundial. Dopiero w kwietniu zadebiutował w Premier League. Dzięki doskonałemu występowi i bramce strzelonej w debiutanckim meczu z Chelsea, wywalczył sobie pewne miejsce w pierwszym składzie Southampton aż do końca sezonu. Kibice klubu wybrali Bednarka najlepszym piłkarzem maja.

Bartłomej Zborowski /PAP Bartosz Bereszyński (12.07.1992) - Sampdoria



Reprezentacja: 6 meczów/0 goli/1 asysta



Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 31 meczów/0 goli/1 asysta



Minuty spędzone na boisku w sezonie 2017/2018: 2483 w klubie/270 w reprezentacji



Bartosz Bereszyński (12.07.1992) - Sampdoria

Reprezentacja: 6 meczów/0 goli/1 asysta

Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 31 meczów/0 goli/1 asysta

Minuty spędzone na boisku w sezonie 2017/2018: 2483 w klubie/270 w reprezentacji

Bartosz Bereszyński był jednym z głównych bohaterów Sampdorii, która okazała się objawieniem minionego sezonu w Serie A. Polak przedłużył kontrakt ze swoim klubem aż do 2023 roku, ale już teraz spekuluje się, że latem mógłby odejść do Napoli. Tam jednak nie mógłby liczyć na regularne występy.

/PAP/DPA Thiago Cionek (21.04.1986) - SPAL



Reprezentacja: 17 meczów/0 goli/0 asyst



Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 33 mecze/2 gole/0 asyst



Minuty spędzone na boisku w sezonie 2017/2018:2862 w klubie/241 w reprezentacji



Thiago Cionek (21.04.1986) - SPAL

Reprezentacja: 17 meczów/0 goli/0 asyst

Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 33 mecze/2 gole/0 asyst

Minuty spędzone na boisku w sezonie 2017/2018:2862 w klubie/241 w reprezentacji

Thiago Cionek gra w SPAL od stycznia tego roku. Mimo opinii, że kuleje u niego gra w ofensywie, to pochodzący z Brazylii piłkarz strzelił dwie bramki w Serie A. Jego największym atutem jest to, że jego klub gra trójką obrońców, a taki właśnie system testował ostatnio Adam Nawałka. Pytanie jednak jak będzie wyglądało ustawienie naszej reprezentacji już na samych mistrzostwach.

Andrzej Grygiel /PAP Kamil Glik (3.02.1988) - AS Monaco



Reprezentacja: 58 meczów/4 gole/1 asysta



Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 47 meczów/4 gole/4 asysty



Minuty spędzone na boisku w sezonie 2017/2018: 4230 w klubie/607 w reprezentacji



Kamil Glik (3.02.1988) - AS Monaco

Reprezentacja: 58 meczów/4 gole/1 asysta

Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 47 meczów/4 gole/4 asysty

Minuty spędzone na boisku w sezonie 2017/2018: 4230 w klubie/607 w reprezentacji

Kamil Glik to najpewniejszy punkt naszej defensywy. Żelazny obrońca w swoim klubie, choć przez pewną część sezonu mocno krytykowany za brutalną grę. Mimo to, został nominowany do najlepszej jedenastki Ligue 1. Jego Monaco zakończyło sezon jako wicemistrz Francji, ustępując jedynie drużynie PSG z Neymarem na czele. Kamil Glik na początku zgrupowania regeneracyjnego w Juracie narzekał na drobny uraz, ale już po kilku dniach włączył się do treningów.

Andrzej Grygiel /PAP Artur Jędrzejczyk (4.11.1987) - Legia Warszawa



Reprezentacja: 35 meczów/3 gole/3 asysty



Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 31 meczów/0 goli/1 asysta



Minuty spędzone na boisku w sezonie 2017/2018: 2600 w klubie/315 w reprezentacji



Artur Jędrzejczyk (4.11.1987) - Legia Warszawa

Reprezentacja: 35 meczów/3 gole/3 asysty

Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 31 meczów/0 goli/1 asysta

Minuty spędzone na boisku w sezonie 2017/2018: 2600 w klubie/315 w reprezentacji

Artur Jędrzejczyk to jeden z żołnierzy Nawałki. Sezon? Bez rewelacji. Krytykowany za nieskuteczna grę w defensywie mistrza Polski. Według wielu ekspertów nie powinien znaleźć się w mundialowej kadrze. To jednak człowiek od atmosfery, który pełni w zespole rolę podobną do tej, jaką odgrywa Sławomir Peszko. Jędrzejczyk to jeden z najlepiej opłacanych piłkarzy Legii. Włodarze klubu doszli do wniosku, że jego gra nie licuje z zarobkami i chcą sprzedać obrońcę do innego klubu.

Andrzej Grygiel /PAP Michał Pazdan (21.09.1987) - Legia Warszawa



Reprezentacja: 31 meczów



Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 38 meczów/0 goli/0 asyst



Minuty spędzone na boisku: 3320 w klubie i 450 w reprezentacji



Michał Pazdan (21.09.1987) - Legia Warszawa

Reprezentacja: 31 meczów

Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 38 meczów/0 goli/0 asyst

Minuty spędzone na boisku: 3320 w klubie i 450 w reprezentacji

Mimo słabszych momentów w tym sezonie pozostał liderem defensywy w klubie i miał pewne miejsce w składzie reprezentacji. Co prawda w tym sezonie nie miał okazji do świętowania zdobytej bramki, ale powodów do radości nie brakowało. Legia zdobyła mistrzostwo i Puchar Polski. Dłużej odpoczywał jedynie pod koniec zeszłego roku z powodu urazu stawu skokowego.

Bartłomej Zborowski /PAP Łukasz Piszczek (03.06.1985) - Borussia Dortmund



Reprezentacja: 61 meczów/3 gole



Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 31 meczów/0 goli/5 asyst



Minuty spędzone na boisku: 2770 w klubie i 349 w reprezentacji



Łukasz Piszczek (03.06.1985) - Borussia Dortmund

Reprezentacja: 61 meczów/3 gole

Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 31 meczów/0 goli/5 asyst

Minuty spędzone na boisku: 2770 w klubie i 349 w reprezentacji

Za Borussią Dortmund przeciętny sezon. Klub zajął dopiero 4. miejsce w Bundeslidze. W trakcie sezonu narzekano na większość zawodników klubu, ale krytyka praktycznie nie dotknęła Piszczka. Z powodu kontuzji kolana jesienią nasz obrońca nie mógł grać jednak, kiedy w styczniu wrócił do składu Borussi był już etatowym prawym obrońcą.

POMOCNICY:

Adam Warżawa /PAP Jakub Błaszczykowski (14.12.1985) - VfL Wolfsburg



Reprezentacja: 97 meczów/19 goli



Występy klubowe w sezonie 2017/2018:13 meczów/1gol/0asyst



Minuty spędzone na boisku: 709 w klubie i 356 w reprezentacji



Jakub Błaszczykowski (14.12.1985) - VfL Wolfsburg

Reprezentacja: 97 meczów/19 goli

Występy klubowe w sezonie 2017/2018:13 meczów/1gol/0asyst

Minuty spędzone na boisku: 709 w klubie i 356 w reprezentacji

Wygrał wyścig z czasem. Większość sezonu spędził na leczeniu kontuzji. Niedawno do formy dochodził nie w towarzystwie specjalistów z Wolfsburga lecz w Płocku pod okiem Leszka Dyi - trenera przygotowania fizycznego. Błaszczykowski zaczął pod koniec sezonu grać w barwach VfL, ale to w Arłamowie wykuwała się jego forma na mundial. Niebawem przekonamy się z jakim skutkiem.

Maciej Kulczyński /PAP Jacek Góralski (21.09.1992) - Łudogorec Razgrad



Reprezentacja: 3 mecze



Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 35 meczów/0 goli/0 asyst



Minuty spędzone na boisku: 1993 w klubie i 142 w reprezentacji



Jacek Góralski (21.09.1992) - Łudogorec Razgrad

Reprezentacja: 3 mecze

Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 35 meczów/0 goli/0 asyst

Minuty spędzone na boisku: 1993 w klubie i 142 w reprezentacji

W reprezentacji pełni ciągle rolę człowieka, który jest co najwyżej uzupełnieniem składu. Jednak w klubie zbudował sobie solidną pozycję. W tym sezonie wywalczył mistrzostwo Bułgarii. Mówi się o tym, że interesują się nim kluby z Bundesligi. Mimo, że w Rosji będzie musiał zapewne pogodzić się z rolą rezerwowego to robi systematyczne postępy i ciągle się rozwija.

Andrzej Grygiel /PAP Kamil Grosicki (08.06.1988) - Hull City



Reprezentacja: 56 meczów/12 goli



Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 38 meczów/9 goli/6 asysty



Minuty spędzone na boisku: 2147 w klubie i 522 w reprezentacji



Kamil Grosicki (08.06.1988) - Hull City

Reprezentacja: 56 meczów/12 goli

Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 38 meczów/9 goli/6 asysty

Minuty spędzone na boisku: 2147 w klubie i 522 w reprezentacji

Miał w tym sezonie spore problemy z formą. pewnych okresach nie łapał się do składu Hull City. W reprezentacji jednak nie zawodził czego dowodem choćby marcowy pojedynek z Koreą Południową, w którym zanotował bramkę i asystę. Pod koniec sezonu z regularną grą było już zdecydowanie lepiej.

Maciej Kulczyński /PAP Grzegorz Krychowiak (30.06.1990) - West Bromwich Albion



Reprezentacja: 49 meczów/2 gole



Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 31 meczów/0 goli/3 asysty



Minuty spędzone na boisku: 1989 w klubie i 360 w reprezentacji



Grzegorz Krychowiak (30.06.1990) - West Bromwich Albion

Reprezentacja: 49 meczów/2 gole

Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 31 meczów/0 goli/3 asysty

Minuty spędzone na boisku: 1989 w klubie i 360 w reprezentacji

Mimo sporej liczby minut spędzonych na boisku za Krychowiakiem niezbyt udany sezon. Nie miał szans na grę w PSG i trafił na wypożyczenie do West Bromwich Albion. Klub spadł z Premiership, a lider drugiej linii naszej reprezentacji nie zawsze łapał się do wyjściowego składu. Krychowiak był bardzo ważnym ogniwem zespołu na Euro2016. Pytanie czy w Rosji będzie równie istotnym elementem wyjściowej "11".

Maciej Kulczyński /PAP Rafał Kurzawa (29.01.1993) - Górnik Zabrze



Reprezentacja: 3 mecze



Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 41 meczów/4 gole/22 asysty



Minuty spędzone na boisku: 3636 w klubie i 103 w reprezentacji



Rafał Kurzawa (29.01.1993) - Górnik Zabrze

Reprezentacja: 3 mecze

Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 41 meczów/4 gole/22 asysty

Minuty spędzone na boisku: 3636 w

Adam Warżawa /PAP Karol Linetty (02.02.1995) - Sampdoria Genua



Reprezentacja: 19 meczów/1 gol



Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 29 meczów/3 bramki/3 asysty



Minuty spędzone na boisku: 2132 w klubie i 206 w reprezentacji



Na zgrupowanie przyjechał przemęczony. W minionym sezonie ugruntował swoją pozycję na włoskich boiskach. Trener Nawałka od dawna wierzy w talent i możliwości piłkarza, ale ten w reprezentacji ciągle nie pokazał w pełni swojego potencjału. Być może przełomem będzie właśnie mundial. Linetty to ciągle młody, ale już doświadczony zawodnik. W Rosji może wskoczyć w końcu na "international level". 19 meczów/1 gol29 meczów/3 bramki/3 asysty2132 w klubie i 206 w reprezentacjiNa zgrupowanie przyjechał przemęczony. W minionym sezonie ugruntował swoją pozycję na włoskich boiskach. Trener Nawałka od dawna wierzy w talent i możliwości piłkarza, ale ten w reprezentacji ciągle nie pokazał w pełni swojego potencjału. Być może przełomem będzie właśnie mundial. Linetty to ciągle młody, ale już doświadczony zawodnik. W Rosji może wskoczyć w końcu na "international level".

Adam Warżawa /PAP Sławomir Peszko (19.02.1985) - Lechia Gdańsk



Reprezentacja: 43 mecze/2 gole



Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 26 meczów/4 gole/5 asyst



Minuty spędzone na boisku: 2023 w klubie



Zawodnik często jest nazywany żołnierzem Nawałki. Mimo że wiele osób sądzi, że powoływany jest do reprezentacji tylko z powodu przyjaźni z Robertem Lewandowski. Ten sezon dla pomocnika nie był udany, tak samo jak dla całej Lechii Gdańsk. Gdy jest w dobrej dyspozycji może dać bardzo dużo reprezentacji. Jego rajdy skrzydłami zawsze stwarzają zagrożenie pod bramką rywali. 43 mecze/2 gole26 meczów/4 gole/5 asyst2023 w klubieZawodnik często jest nazywany żołnierzem Nawałki. Mimo że wiele osób sądzi, że powoływany jest do reprezentacji tylko z powodu przyjaźni z Robertem Lewandowski. Ten sezon dla pomocnika nie był udany, tak samo jak dla całej Lechii Gdańsk. Gdy jest w dobrej dyspozycji może dać bardzo dużo reprezentacji. Jego rajdy skrzydłami zawsze stwarzają zagrożenie pod bramką rywali.

Adam Warżawa /PAP Maciej Rybus (19.08.1989) - Lokomotiv Moskwa



Reprezentacja: 49 meczów/2 gole



Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 27 meczów/1 gol/0 asyst



Minuty spędzone na boisku: 2049 w klubie i 392 w reprezentacji



Ważny zawodnik w kadrze. Można powiedzieć, że właściwie jedyny nominalny lewy obrońca. W razie potrzeby może też grać w pomocy. Aktualny Mistrz Rosji. Na Euro 2016 nie pojechał z powodu kontuzji. W tym roku jest w bardzo dobrej dyspozycji i grał bardzo równo cały sezon. 49 meczów/2 gole27 meczów/1 gol/0 asyst2049 w klubie i 392 w reprezentacjiWażny zawodnik w kadrze. Można powiedzieć, że właściwie jedyny nominalny lewy obrońca. W razie potrzeby może też grać w pomocy. Aktualny Mistrz Rosji. Na Euro 2016 nie pojechał z powodu kontuzji. W tym roku jest w bardzo dobrej dyspozycji i grał bardzo równo cały sezon.

Andrzej Grygiel /PAP Piotr Zieliński (20.05.1994) - SSC Napoli



Reprezentacja: 31 meczów/4 gole



Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 47 meczów/7 goli/3 asysty



Minuty spędzone na boisku: 2431 w klubie i 650 w reprezentacji



To jeden z tych zawodników, w którym pokładane są duże nadzieje. Mimo że w meczach Napoli prezentuje się bardzo dobrze, to swoich umiejętności nie potwierdza w kadrze. Euro dwa lata temu zdecydowanie nie było dobrym turniejem w jego wykonaniu. Mocną stroną Piotra Zielińskiego jest gra obiema nogami na takim samym poziomie. 31 meczów/4 gole47 meczów/7 goli/3 asysty2431 w klubie i 650 w reprezentacjiTo jeden z tych zawodników, w którym pokładane są duże nadzieje. Mimo że w meczach Napoli prezentuje się bardzo dobrze, to swoich umiejętności nie potwierdza w kadrze. Euro dwa lata temu zdecydowanie nie było dobrym turniejem w jego wykonaniu. Mocną stroną Piotra Zielińskiego jest gra obiema nogami na takim samym poziomie.

NAPASTNICY:

Wojciech Pacewicz /PAP Dawid Kownacki ( 14.03.1997) - Sampdoria Genua



Reprezentacja: 1 mecz



Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 24 mecze/8 goli/3 asysty



Minuty spędzone na boisku: 921 w klubie i 72 w reprezentacji



Mimo roli etatowego rezerwowego w swoim klubie może w tym sezonie pochwalić się dobrymi liczbami. 5 bramek w Serie A i dobra gra w Sampdorii oraz kadrze U21 spowodowała, że Nawałka zwrócił uwagę na młodego napastnika, który może grać także jako skrzydłowy. 1 mecz24 mecze/8 goli/3 asysty921 w klubie i 72 w reprezentacjiMimo roli etatowego rezerwowego w swoim klubie może w tym sezonie pochwalić się dobrymi liczbami. 5 bramek w Serie A i dobra gra w Sampdorii oraz kadrze U21 spowodowała, że Nawałka zwrócił uwagę na młodego napastnika, który może grać także jako skrzydłowy.

Bartłomej Zborowski /PAP Robert Lewandowski (21.08.1988) - Bayern Monachium



Reprezentacja: 93 mecze/52 gole



Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 48 meczów/41 goli/5 asyst



Minuty spędzone na boisku: 3757 w klubie i 472 w reprezentacji



Za naszym najlepszym napastnikiem kolejny świetny sezon uwieńczony zdobyciem dubletu w barwach Bayernu. Do tytułu mistrzowskiego i pucharu Lewandowski dołożył tytuł króla strzelców Bundesligi. Zabrakło jedynie lepszej skuteczności w Lidze Mistrzów, z której Bawarczycy odpadli w półfinale 93 mecze/52 gole48 meczów/41 goli/5 asyst3757 w klubie i 472 w reprezentacjiZa naszym najlepszym napastnikiem kolejny świetny sezon uwieńczony zdobyciem dubletu w barwach Bayernu. Do tytułu mistrzowskiego i pucharu Lewandowski dołożył tytuł króla strzelców Bundesligi. Zabrakło jedynie lepszej skuteczności w Lidze Mistrzów, z której Bawarczycy odpadli w półfinale

Andrzej Grygiel /PAP Arkadiusz Milik (28.02.1994) - SSC Napoli



Reprezentacja: 38 meczów/12 goli



Wstępy klubowe w sezonie 2017/2018: 17 meczów/6 goli/1 asysta



Minuty spędzone na boisku: 543 w klubie i 183 w reprezentacji



Większość sezonu spędził na leczeniu kontuzji kolana. Wrócił do gry na początku wiosny i sukcesywnie odbudowywał swoją pozycję w klubie. Zanotował kilka udanych występów wpisując się także na listę strzelców. Napoli długo walczyło o mistrzostwo Włoch jednak ostatecznie tytuł trafił w ręce piłkarzy Juventusu. 38 meczów/12 goli17 meczów/6 goli/1 asysta543 w klubie i 183 w reprezentacjiWiększość sezonu spędził na leczeniu kontuzji kolana. Wrócił do gry na początku wiosny i sukcesywnie odbudowywał swoją pozycję w klubie. Zanotował kilka udanych występów wpisując się także na listę strzelców. Napoli długo walczyło o mistrzostwo Włoch jednak ostatecznie tytuł trafił w ręce piłkarzy Juventusu.

Andrzej Grygiel /PAP Łukasz Teodorczyk (03.06.1991) - Anderlecht Bruksela



Reprezentacja: 15 meczów/4 gole



Występy klubowe w sezonie 2017/2018: 40 meczów/15 bramek/4 asysty



Minuty spędzone na boisku: 2946 w klubie i 46 w reprezentacji



Bardzo bramkostrzelny napastnik. Gole w klubie zdobywa seriami. Gra dobrze w powietrzu i potrafi powalczyć w polu karnym. Problemem Teodorczyka jest jednak zimna głowa. Zawodnik często nie panuje nad sobą po za boiskiem. Napastnik jest zdecydowanie największym wygranym zgrupowania w Juracie, gdzie bardzo dobrze zaprezentował się w sparingu. 15 meczów/4 gole40 meczów/15 bramek/4 asysty2946 w klubie i 46 w reprezentacjiBardzo bramkostrzelny napastnik. Gole w klubie zdobywa seriami. Gra dobrze w powietrzu i potrafi powalczyć w polu karnym. Problemem Teodorczyka jest jednak zimna głowa. Zawodnik często nie panuje nad sobą po za boiskiem. Napastnik jest zdecydowanie największym wygranym zgrupowania w Juracie, gdzie bardzo dobrze zaprezentował się w sparingu.

Zgrupowanie w Arłamowie zakończy się w czwartek. O godz. 10 rano biało-czerwoni wyjadą do Rzeszowa, skąd polecą do Poznania. Tam dzień później zagrają towarzysko z Chile, a 12 czerwca zmierzą się w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.



Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).