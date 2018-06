Niespodziewany lider grupy B Iran zagra z Hiszpanią w drugiej kolejce piłkarskich mistrzostw świata. Mecz odbędzie się dziś o godz. 20 w Kazaniu. Selekcjoner Irańczyków Carlos Queiroz w latach 2003-2004 był trenerem Realu Madryt, ale zespołowi wiodło się przeciętnie.

Drużyna Hiszpanii podczas treningu / SERGEY DOLZHENKO / PAP





Iran rozpoczął rosyjski turniej od szczęśliwego zwycięstwa nad Marokiem 1:0; samobójczą bramkę strzelił Aziz Bouhaddouz w 95. minucie. Z kolei w szlagierze Hiszpania zremisowała z Portugalią 3:3, po dwóch golach Diego Costy i jednym Nacho Fernandeza.



Podopieczni Queiroza przeciwko Hiszpanom zagrają bez obrońcy Roozbeha Cheshima, który na treningu doznał kontuzji i czeka go miesięczna przerwa w grze. Defensywa to szczególna formacja w irańskiej reprezentacji, bowiem ten zespół nie stracił gola w 13 z ostatnich 14 spotkań, zaś w azjatyckich kwalifikacjach miał 12 gier na "zero". A na mundialu przed Iranem kluczowe potyczki z Hiszpanią i mistrzem Europy Portugalią.



W mediach sporo miejsca poświęca się portugalskiemu szkoleniowcowi Queirozowi. W sezonie 2003/2004 prowadził Real Madryt, ale "Królewscy" zajęli dopiero czwarte miejsce w hiszpańskiej ekstraklasie, zaś w Lidze Mistrzów odpadli już w ćwierćfinale po dwumeczu z AS Monaco. Teraz nowym trenerem Realu został Julen Lopetegui, ale jednocześnie tę nominację przypłacił nagłym zwolnieniem z funkcji selekcjonera Hiszpanów. Jego miejsce w kadrze narodowej zajął Fernando Hierro.



Hiszpanie nie przegrali 21 kolejnych meczów; ostatnią porażkę ponieśli w 1/8 finału mistrzostw Europy 2016 - 0:2 z Włochami, którym później zrewanżowali się w el. MŚ 2018 (1:1 i 3:0).





Reprezentacje Iranu i Hiszpanii nigdy ze sobą nie grały. W ubiegłym roku doszło do takiej potyczki, ale podczas MŚ do lat 17 w Indiach. Hiszpanie wygrali 3:1.



Kibice irańskiej ekipy mają nadzieję, że środa 20 czerwca będzie wyjątkowo udana dla Majida Hosseiniego, który tego dnia obchodzi 22. urodziny. W pierwszym spotkaniu nie wystąpił.



Duże oczekiwania związane są z grą Sardara Azmouna, nazywanego "Irańskim Messim". Głośno było o nim niecałe dwa lata temu, kiedy w barwach FK Rostów strzelał bramki w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium czy Atletico Madryt.



Jako dziecko podglądałem takich piłkarzy, jak Ali Daei i Zlatan Ibrahimovic - przyznał 23-letni Azmoun (mierzy 186 cm wzrostu), który jest zawodnikiem Rubina Kazań, a więc zagra przed własną publicznością.



Przypuszczalne składy (grupa B, środa, godz. 20 czasu polskiego, Kazań):



Iran: 1-Ali Beiranvand - 23-Ramin Rezaeian, 15-Pejman Montazeri, 8-Morteza Pouraliganji - 10-Karim Ansarifard, 9-Omid Ebrahimi, 3-Ehsan Hajsafi, 7-Masoud Shojaei - 18-Alireza Jahanbakhsh, 20-Sardar Azmoun, 11-Vahid Amiri.



Hiszpania: 1-David De Gea - 18-Jordi Alba, 15-Sergio Ramos, 3-Gerard Pique, 4-Nacho - 5-Sergio Busquets - 10- Thiago Alcantara, 6-Andres Iniesta, 22-Isco, 21-David Silva - 19-Diego Costa.