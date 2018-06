Piłkarz reprezentacji Polski Arkadiusz Milik podkreślił, że kontuzje kolan ma już za sobą i będzie dobrze przygotowany do mistrzostw świata w Rosji. „Najgorsze już za mną. Wzmacniam się na boisku i w siłowni” – powiedział napastnik.

Arkadiusz Milik / Darek Delmanowicz / PAP

We wrześniu ub.r. piłkarz Napoli doznał zerwania więzadeł krzyżowych w lewym kolanie. Rok wcześniej doznał podobnej kontuzji, z tym że drugiej nogi.



Jest o wiele lepiej niż po pierwszej kontuzji. Teraz wydłużył się czas rehabilitacji. Więcej czasu spędziłem na siłowni, aby się wzmocnić. Jestem jednak już dobrze przygotowany. Badania siłowe wykazują, że lewa noga jest równie silna jak była przed kontuzją - powiedział Milik podczas piątkowej konferencji prasowej. Na boisko wrócił w kwietniu, ale zapewnił, że na turnieju w Rosji będzie w dobrej dyspozycji.



Przed Euro 2016 cały czas grałem w klubie i byłem w rytmie meczowym. Na pewno treningi nie zastąpią meczów, ale teraz świetnie się czuję. Kontuzje są częścią sportu. To, co było, zostawiam za sobą. Nie myślę o tym. Wzmacniam się na boisku i w siłowni. Najgorsze już za mną - podkreślił.



Milik: Naszym celem jest wyjście z grupy TVN24/x-news

Przed dwoma laty na mistrzostwach Europy we Francji reprezentacja Polski doszła do ćwierćfinału.



Na pewno daje się odczuć duże oczekiwania wobec nas. Jednak zdajemy sobie sprawę ze skali trudności na mundialu. Cały czas czujemy obecność kibiców. Od kiedy nasza reprezentacja osiąga sukcesy, zainteresowanie jest ogromne - przyznał Milik. Każdy ma swoje metody na przygotowanie mentalne. Większość zawodników ma swoje rytuały. Niektórzy zakładają najpierw lewą skarpetkę, a potem prawą. Najważniejsze to dobrze przygotować się fizycznie i odważnie wyjść na boisko - tłumaczył.

Arkadiusz Milik / Darek Delmanowicz / PAP





W zgrupowaniu reprezentacji Polski w Arłamowie bierze udział 32 zawodników, ale 4 czerwca ogłoszona zostanie ostateczna, 23-osobowa kadra na mistrzostwa świata.



Przed mundialem biało-czerwonych czekają jeszcze dwa mecze kontrolne. 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.



Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Wówczas na Łużnikach w Moskwie gospodarz imprezy zmierzy się z Arabią Saudyjską.



Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).

(mn)